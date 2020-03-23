Испанский кардиолог назвал самые опасные продукты для сердца

Регулярное употребление сливочного масла, красного мяса и выпечки повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. О том, какие еще продукты стоит ограничить, а на какие можно налегать, рассказал кардиолог Пабло Канепа.

Кардиолог Пабло Канепа, работающий в Центре сердечно-сосудистых заболеваний в Барселоне, напомнил, какие продукты плохо влияют на сердце. На первом месте ожидаемо оказалось красное мясо. По словам врача, полностью отказываться от него не нужно, достаточно сократить его употребление до 2 небольших кусочков в неделю.

Еще опаснее - магазинная выпечка и пицца. Их врач назвал “чемпионами по содержанию трансжиров”. Тем, кто заботится о своем сердце, лучше забыть об этих продуктах, пишет La Vanguardia.

Из молочных продуктов самый опасный - сливочное масло, поскольку в нем содержится много насыщенных жиров, увеличивающих уровень «плохого» холестерина.

Из напитков первым делом Пабло Канепа советует отказаться от спиртного, а также от энергетических и сладких газировок.

Наконец, необходимо сократить количество соли. По данным Всемирной организации здравоохранения, в сутки можно употреблять не более двух граммов соли. Поскольку в большинстве продуктов и так есть соль, добавлять ее процессе готовки или в уже готовые блюда не нужно.

Чтобы сердце было здоровым, кардиолог советует почаще есть фрукты, овощи, налегать на крупы, бобовые, рыбу, а в качестве заправки для салатов использовать оливковое масло.

© Доктор Питер