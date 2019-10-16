Главный эпидемиолог Минздрава: «Коронавирус пойдет на спад в апреле-мае»

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. Сеченова Николай Брико считает, что в апреле-мае, когда потеплеет, распространение коронавируса в мире пойдет на спад.

- Эпидемия на сегодня захватила 171 страну мира, - Погибших более 14 тысяч человек. 340 тысяч случаев заболеваний. Летальность — 4,3 %. В среднем она выше, чем ожидалось для этой инфекции. Но здесь есть погрешности статистики, - рассказал сегодня Николай Брико. - В России сейчас зарегистрировано 438 случаев инфицирования Covid-19 (только за последние сутки выявлен 71 случай). Но это не взрывная динамика. Прирост небольшой. Как только в Китае стали появляться первые случаи инфицирования, в России стали приниматься сдерживающие меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса, и сегодня мы видим результаты. По большому счету, нужна полная изоляция всех стран минимум на четыре недели. Но все понимают, что это невозможно.

Новый коронавирус по-прежнему мало изучен. Китайские ученые выяснили, что люди со II группой крови наиболее уязвимы перед ним, а пациенты с I группой — наиболее устойчивы. Что именно делает носителей II группы крови предрасположенными к вирусу, медики пока не могут сказать. Есть исследования, что вирус также подавляет репродуктивную функцию у мужчин.

- Сейчас мы очень мало знаем об эволюции этого вируса, - говорит Николай Брико. - Не исключено, что люди со второй группой крови более восприимчивы к ряду инфекционных болезней из-за генетической предрасположенности. Есть также данные, что мужчины чаще болеют и умирают от инфекции, чем женщины. Кстати, мужчины в принципе больше заболевают пневмонией. Это связано и особенностями иммунного ответа, и с тем, что у мужчин, как правило, более отягощенный анамнез.

По словам Николая Брико, в Советском Союзе была сформирована четкая противоэпидемическая система.

- Слава Богу, она сохранилась. Был создан центр мониторинга за биологическими угрозами. У нас не было тяжелых последствий с распространением серьезных инфекций, которые бушевали в других регионах мира. Прогнозы о том, что новый коронавирус может охватить до 70% населения земли, я считаю маловероятными. Подобное происходило только в Средние века, когда инфекция была совершенно неуправляемой. Сейчас такого распространения вируса не будет.

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