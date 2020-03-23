Три самых скандальных препарата оказались в методичке Московского депздрава по профилактике Covid-19

Московский департамент здравоохранения выпустил учебно-методическое пособие по лечению и профилактике Covid-2019. Для профилактики заражения рекомендовано использовать препараты эффективность которых давно вызывает сомнения у врачей и ученых: “Анаферон”, “Эргоферон” и “Кагоцел”.

Департамент здравоохранения Москвы выпустил рекомендации по лечению и профилактике коронавирусной инфекции. В разделе “Профилактика” содержатся стандартные методы защиты от коронавируса: соблюдение гигиены, использование медицинских масок и их регулярная замена, своевременное проведение дезинфекции помещений. Также рекомендуют орошать ноздри изотоническим раствором хлорида натрия.

В последнем пункте депздрав предлагает использовать иммунотропные препараты и особенно выделяет “Эргоферон”, “Анаферон” и “Кагоцел”: “Противовирусное действие на сезонные коронавирусы, вызывающие ОРВИ, имеет доказательную базу”, - говорится в методичке. То есть депздрав Москвы говорит, что речь не идет о защите от нового коронавируса, но почему-то упоминает именно препараты, в отношении которых и врачи, и ученые давно уже высказывают сомнения, в методичке для лечения и профилактики Covid-2019.

Как писал “Доктор Питер”, вице-президент Российской академии наук, академик Алексей Хохлов проверил “Анаферон” и “Эргоферон” - он купил препараты и отдал их на масс-спектрометрический анализ (тонкий и чувствительный метод анализа, известного современной науке, который способен обнаруживать и регистрировать элементы на самых низких пределах). Эксперты не нашли действующего вещества в препаратах.

Кроме того, комиссия РАН по борьбе с лженаукой обратилась в Российский химико-технологический университет им. Менделеева с просьбой разъяснить, что представляет собой «Кагоцел». Оказалось, что препарат не может оказывать заявленного в инструкции противовирусного действия, а возможно, противозачаточного и токсического.

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