В петербургские больницы прибывает полмиллиона дорогих масок от Минпромторга

Сегодня из Москвы в Петербург прибудет самолет, на борту которого - 555 тысяч масок. Как стало известно «Доктору Питеру», комздрав предложил клиникам Петербурга закупить их по 35 рублей и по 28 рублей за маску.

Как рассказали «Доктору Питеру», в Петербург прибывает борт с полумиллионом лицевых масок. Их два типа: те, что по 35, 07 рублей (включая 20% НДС) - трехслойные, у них еще нет регистрационного удостоверения. Однако в условиях тотального дефицита, Минпромторг все-таки организовал закупку и предлагает их для использования в учреждениях, кроме лечебных и фармацевтических.

Другие маски — марлевые, четырехслойные, имеют регистрационное удостоверение и предназначены для лечебных и фармацевтических учреждений. Их цена 27,94 рублей (включая 10% НДС). При этом сообщается, что такие цены на маски согласованы с Минпромторгом.

Комздрав задает клиникам логичный в этой ситуации вопрос: «Готовы ли вы брать маски по предлагаемым ценам?». Как выяснил «Доктор Питер», большинство отказывается — слишком дорого.

Ранее Минпромторг сообщил, что запускает новые мощности по выпуску средств индивидуальной защиты - российские швейные предприятия начали производить многоразовых медицинские маски. Вчера начались их поставки в регионы.

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