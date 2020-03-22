В Роспотребнадзоре призвали принимать душ не более пяти минут

В Роспотребнадзоре призвали принимать душ не более пяти минут12:38, 22.03.2020 / Верcия для печати / 4 комментария
Лучший способ сэкономить воду - принимать быстрый душ, рассказали специалисты Роспотребнадзора. Рекомендации по грамотному использованию воды они дали в честь Всемирного дня водных ресурсов, который отмечается 22 марта.
Специалисты Роспотребнадзора напомнили о глобальной проблеме - нехватке пресной воды и рассказали, как сэкономить этот ресурс. По их мнению, лучший способ - быстрый душ.
«Принимать душ надо не более пяти минут. Проблема нехватки воды затрагивает четверых из каждых десяти человек. Учитывая, что 80% сточных вод никогда не подвергаются очистке, быстрый душ дает отличную возможность сэкономить этот бесценный ресурс, - сообщили в ведомстве.
Кроме того, эксперты рекомендуют отключать электроприборы, если ими не пользуются: «Сейчас 90% производства электроэнергии связано с интенсивным использованием водных ресурсов. Отключая электроприборы, когда они не используются, мы способствуем снижению выработки энергии».
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Наконец, необходимо грамотно делать покупки. Например, на производство одной пары джинсов уходит десять тысяч литров воды, а это равносильно десятилетней норме потребления воды человеком. Закупка товаров у ответственных поставщиков может оказать большое влияние на потребление воды и других важных ресурсов.
© Доктор Питер
4 комментария Оставить комментарий
Лучший способ экономить воду- научно нормализовать гидрологический режим. То у нас аварийные платины прорывает, то Аральское море пересыхает. Всё от неправильного планирования. Мой личный душ тут совершенно не причём. Рекультивация земель, высадка деревьев в поврежденных Китайцами лесах. Это масштабная проблема, душевой кабиной её не решить.
Если перестать пользоваться в достаточной мере водой, то канализация заилится, Роспотребнадзор видимо не в курсе.
Уважаемые, определитесь, что же нужно: 1) тщательно мыть руки или экономить воду? Как можно вымыться за 5 минут?!!! Это же грязным ходить! 2) что будет с канализацией? Постоянно засоры из-за экономии воды. Фекалии, извините, твердые, их смывать надо водой, сами они в фановую трубу не стекают 3) а прорывы водоводов? лужи возле колонок? полив улиц? И тд. и т.п... Найдите умных экспертов, не публикуйте что попало! То надо мыться, то не надо; то нужны маски, то не нужны. Хватит дурацких советов! Как-то одна лже-врач "учила", что надо носки взрослых мужчин стирать детским мылом. А хозяйственное зачем?
Еще роспотребнадзор не в курсе, что 10 тысяч литров воды - это всего 10 кубов, по счетчику. Посмотрите в квитанцию, сколько там норма государством прописана ? Какие 10 лет ? это норма на один месяц на квартиру. Что за бред то журналюги, то госчлены несут ?