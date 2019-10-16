Пока все дома. Диетолог посоветовала "карантинные" блюда из гречи

Стратегические запасы гречи сделаны, но специалисты советуют слишком долго её не хранить – пока до нее не добрались плесень и голодные насекомые. «Доктор Питер» узнал у диетолога Светланы Титовой, какие несложные и полезные блюда можно приготовить из гречи пока вся семья на карантине.

Гречка с цветной капустой

(100 г, 56.11 ккал, белки 2.27, жиры 1.18, углеводы 9.82)

Ингредиенты:

Гречневая крупа - 1 стакан

Вода - 3 стакана

Цветная капуста - 250 г

Помидоры - 250 г

Морковь - 100 г

Лук репчатый - 50 г

Масло оливковое - 1 ст.л.

Соль, перец по вкусу

Приготовление

Лук мелко нашинковать, морковь почистить и нарезать кубиками. В кастрюле слегка пассеровать лук и морковь на рисовом масле 2 минуты. Нарезать кубиками помидоры, добавить их к луку и моркови, посолить и влить 3 стакана воды. Довести бульон до кипения. Цветную капусту разобрать на мелкие соцветия и добавить капусту в кипящий бульон с овощами, поперчить. Всыпать промытую гречку, перемешать, накрыть крышкой и варить еще 15 минут. Снять с огня и дать настояться 15-20 минут.

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Гречка с грибами

(100 г, 81.19 ккал, белки 3.18, жиры 2.27, углеводы 12.67)

Ингредиенты:

Гречка - 100 г

Вода - 200 мл

Шампиньоны - 100 г

Лук репчатый - 100 г

Морковь - 100 г

Зелень - 30 г

Масло оливковое - 1 ст.л.

Соль, перец по вкусу

Приготовление

Гречку варим до готовности, солим. Грибы нарезаем соломкой. Морковь натираем на крупной терке, лук режем небольшими кубиками. В рисовом масле томим под крышкой лук с морковью и грибами в течение 10 минут, периодически помешивая. Смешиваем гречку с грибами, луком и морковью, сверху посыпаем нарубленной зеленью.

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Гречневая запеканка

(100 г, 199 ккал, белки 11.66, жиры 8.59, углеводы 19.26)

Ингредиенты:

Гречневая крупа - 1 ст.

Молоко 3.2% - 100 мл

Яйцо куриное - 3 шт.

Сыр твердый - 100 г

Лук репчатый - 1 шт.

Петрушка - 15 г

Соль, перец молотый по вкусу

Приготовление

Гречу отварить. Форму застелить пергаментной бумагой, выложить на неё половину отваренной гречки и равномерно распределить. Сыр натереть на крупной тёрке, половиной присыпать гречку. Лук порезать кольцами, посолить, поперчить, выложить на сыр, сверху посыпать порезанной петрушкой. Следующим слоем выложить вторую половину гречневой крупы. В завершении — оставшийся сыр. Венчиком взбить яйца с молоком, добавив немного соли. Залить этой смесью содержимое формы. Отправить на 20-25 минут в духовку, разогретую до 200 градусов. Достать из духовки и оставить на 10 минут в форме для остывания.

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