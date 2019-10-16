Пока все дома. Диетолог посоветовала "карантинные" блюда из гречи

Пока все дома. Диетолог посоветовала "карантинные" блюда из гречи11:01, 22.03.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Стратегические запасы гречи сделаны, но специалисты советуют слишком долго её не хранить – пока до нее не добрались плесень и голодные насекомые. «Доктор Питер» узнал у диетолога Светланы Титовой, какие несложные и полезные блюда можно приготовить из гречи пока вся семья на карантине.
Гречка с цветной капустой
(100 г, 56.11 ккал, белки 2.27, жиры 1.18, углеводы 9.82)
Ингредиенты:
- Гречневая крупа - 1 стакан
- Вода - 3 стакана
- Цветная капуста - 250 г
- Помидоры - 250 г
- Морковь - 100 г
- Лук репчатый - 50 г
- Масло оливковое - 1 ст.л.
- Соль, перец по вкусу
Приготовление
Лук мелко нашинковать, морковь почистить и нарезать кубиками. В кастрюле слегка пассеровать лук и морковь на рисовом масле 2 минуты. Нарезать кубиками помидоры, добавить их к луку и моркови, посолить и влить 3 стакана воды. Довести бульон до кипения. Цветную капусту разобрать на мелкие соцветия и добавить капусту в кипящий бульон с овощами, поперчить. Всыпать промытую гречку, перемешать, накрыть крышкой и варить еще 15 минут. Снять с огня и дать настояться 15-20 минут.
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Гречка с грибами
(100 г, 81.19 ккал, белки 3.18, жиры 2.27, углеводы 12.67)
Ингредиенты:
- Гречка - 100 г
- Вода - 200 мл
- Шампиньоны - 100 г
- Лук репчатый - 100 г
- Морковь - 100 г
- Зелень - 30 г
- Масло оливковое - 1 ст.л.
- Соль, перец по вкусу
Приготовление
Гречку варим до готовности, солим. Грибы нарезаем соломкой. Морковь натираем на крупной терке, лук режем небольшими кубиками. В рисовом масле томим под крышкой лук с морковью и грибами в течение 10 минут, периодически помешивая. Смешиваем гречку с грибами, луком и морковью, сверху посыпаем нарубленной зеленью.
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Гречневая запеканка
(100 г, 199 ккал, белки 11.66, жиры 8.59, углеводы 19.26)
Ингредиенты:
- Гречневая крупа - 1 ст.
- Молоко 3.2% - 100 мл
- Яйцо куриное - 3 шт.
- Сыр твердый - 100 г
- Лук репчатый - 1 шт.
- Петрушка - 15 г
- Соль, перец молотый по вкусу
Приготовление
Гречу отварить. Форму застелить пергаментной бумагой, выложить на неё половину отваренной гречки и равномерно распределить. Сыр натереть на крупной тёрке, половиной присыпать гречку. Лук порезать кольцами, посолить, поперчить, выложить на сыр, сверху посыпать порезанной петрушкой. Следующим слоем выложить вторую половину гречневой крупы. В завершении — оставшийся сыр. Венчиком взбить яйца с молоком, добавив немного соли. Залить этой смесью содержимое формы. Отправить на 20-25 минут в духовку, разогретую до 200 градусов. Достать из духовки и оставить на 10 минут в форме для остывания.
© Доктор Питер
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