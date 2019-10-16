В больницах Петербурга частично отменили плановую госпитализацию

В больницах Петербурга частично отменили плановую госпитализацию14:58, 20.03.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
В Петербурге закрыли плановую госпитализацию в клиниках, в которые переводятся пациенты из Городской больницы Святого Георгия. «Доктор Питер» сообщает, в какие больницы нельзя попасть на плановое лечение по определенным профилям.
Сегодня завершается перевод пациентов Городской больницы святого Георгия в другие стационары города.
- С понедельника, 16 марта, больница принимает только пациентов с сезонными ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями, а также пациентов, у которых вдобавок к этим заболеваниям есть сопутствующие патологии. Для страдающих другими заболеваниями госпитализация закрыта, тех, кто находился на лечении к стационаре и нуждается в долечивании, мы перевели в другие городские больницы, - рассказал «Доктору Питеру» главный врач больницы святого Георгия Валерий Стрижелецкий.
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Сложнее всего переводить пациентов отделения гнойно-септической хирургии — больницы, в которых есть аналогичные подразделения, наперечет. По словам Валерия Стрижелецкого, их принимали в Городской больнице №14 им. Володарского, Госпитале для ветеранов войн и в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.
В соответствии с распоряжением комитета по здравоохранению «О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции» приостановлена госпитализация на плановое лечение в следующих больницах по определенным профилям:
- Покровская больница — травматология
- Елизаветинская больница — травматология, терапия, хирургия, гинекология, урология
- Городская больница №2 — урология
- Городская больница №9 — гинекология
- Больница святителя Луки — урология
- Городская больница №14 — гнойная хирургия.
Эти клиники взяли на себя нагрузку больницы святого Георгия мощностью в 580 коек, а потому на некоторых отделениях ожидается перегруз, так что пациенты будут поступать в них только по экстренным показаниям. По другим профилям эти стационары работают в прежнем режиме.
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Остальные городские стационары принимают на плановое лечение пациентов без изменений графика.
© Доктор Питер
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