В больницах Петербурга частично отменили плановую госпитализацию

В Петербурге закрыли плановую госпитализацию в клиниках, в которые переводятся пациенты из Городской больницы Святого Георгия. «Доктор Питер» сообщает, в какие больницы нельзя попасть на плановое лечение по определенным профилям.

Сегодня завершается перевод пациентов Городской больницы святого Георгия в другие стационары города.

- С понедельника, 16 марта, больница принимает только пациентов с сезонными ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями, а также пациентов, у которых вдобавок к этим заболеваниям есть сопутствующие патологии. Для страдающих другими заболеваниями госпитализация закрыта, тех, кто находился на лечении к стационаре и нуждается в долечивании, мы перевели в другие городские больницы, - рассказал «Доктору Питеру» главный врач больницы святого Георгия Валерий Стрижелецкий.

Сложнее всего переводить пациентов отделения гнойно-септической хирургии — больницы, в которых есть аналогичные подразделения, наперечет. По словам Валерия Стрижелецкого, их принимали в Городской больнице №14 им. Володарского, Госпитале для ветеранов войн и в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

В соответствии с распоряжением комитета по здравоохранению «О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции» приостановлена госпитализация на плановое лечение в следующих больницах по определенным профилям:

Покровская больница — травматология

Елизаветинская больница — травматология, терапия, хирургия, гинекология, урология

Городская больница №2 — урология

Городская больница №9 — гинекология

Больница святителя Луки — урология

Городская больница №14 — гнойная хирургия.

Эти клиники взяли на себя нагрузку больницы святого Георгия мощностью в 580 коек, а потому на некоторых отделениях ожидается перегруз, так что пациенты будут поступать в них только по экстренным показаниям. По другим профилям эти стационары работают в прежнем режиме.

Остальные городские стационары принимают на плановое лечение пациентов без изменений графика.

© Доктор Питер