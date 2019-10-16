Коронавирус уйдет, а болезни, нажитые паникой, останутся. Психотерапевт рассказала, как не умереть от страха

Из-за коронавируса на больничную койку рискуют угодить не только те, кто им заразится. В группе риска каждый, кого после прослушивания выпуска новостей парализует страх, потому что с ним начинают проявляться и болезни. По словам врача-психиатра Анастасии Трещевской, сейчас в «топе» — психогенный кашель.

- У коронавируса как заболевания есть специфические симптомы. Больной человек начинает их искать у себя, потом у других. А кто ищет, тот всегда найдет. Это признак массовой истерии. Сейчас в топе — психогенный кашель. Есть такой латинский термин «глобус истерикус», по-русски - ощущение комка в горле. Это тревога, которую человек ощущает физически, и лечится она уже медикаментозно. Многие врачи вообще выделяют ее в отдельное заболевание, - рассказала «Доктору Питеру» Анастасия Трещевская, врач-психиатр, психотерапевт, главный специалист-психотерапевт Тосненского района Ленинградской области.

Сейчас часто можно услышать, как люди жалуются друг другу на то, что их накрывает психическая атака. Но что это такое на самом деле, многие и не знают.

- Стандартная клиническая картина выглядит так: внезапный приступ чувства страха, темнеет в глазах, кружится голова, предобморочное состояние, резкая головная боль, нехватка воздуха, тремор рук, рвотный позыв, чувство боли за грудиной, может резко подскочить давление, затем резко упасть. Может быть любая комбинация этих симптомов. А может обрушиться на человека все разом, - поясняет психотерапевт. - Реальная паническая атака купируется самостоятельно, каких-то особых реанимационных действий предпринимать не нужно. Если она не заканчивается: давление высокое, пульс частый, то надо вызывать скорую помощь.

Если она накрыла человека в метро или на улице, и вы это заметили, подержите его за руку, дайте воды, постойте рядом, чтобы убедиться, что все нормально — приступ прошел.

Однако специалист предупреждает, что после этого надо обязательно обратиться к врачу. Потому что страх, постоянное психологическое напряжение приводят к тому, что развивается гипертония, начинают беспокоить головокружения, мигрени, затрудненное дыхание. То есть страдают сердце, сосуды, дыхательная система, желудочно-кишечный тракт. В аптеках сейчас раскупают средства от расстройства желудка. И это объяснимо. ЖКТ первым реагирует на тревогу. Многие «заедают» стресс, еда становится защитой для психики.

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