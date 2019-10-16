В России утвердили список медизделий для ускоренной регистрации

Михаил Мишустин утвердил перечень медицинских изделий, для которых будет действовать упрощенный порядок государственной регистрации. В список вошли защитные костюмы и халаты, бахилы, перчатки и другие.

Российское правительство утвердило перечень медицинских изделий, которые будут регистрировать по упрощенной схеме. Всего в списке 36 изделий, среди которых изолирующие и хирургические костюмы и халаты, наборы одежды - хирургический и смотровой, маски, бахилы, респираторы и перчатки.

Предполагается, что это поможет оперативно вводить в обращение медизделия, необходимые для сдерживания распространения инфекционных заболеваний, включая Covid-2019.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости увеличить объемы производства и ускорить выпуск медизделий, которые сейчас особенно необходимы.

«Минздраву необходимо определить порядок их упрощенной, а значит, более быстрой регистрации. Минпромторгу необходимо передать в правительство график, как мы договорились, ежедневных объемов производства масок и других средств индивидуальной защиты с учетом ввода новых мощностей. Мы будем в режиме онлайн контролировать ситуацию с их наличием. И для этого создаем единый информационный центр, где будут собираться все сведения по каждому региону», – сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.