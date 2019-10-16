Коронавирус пытаются лечить лекарствами от других болезней. Эксперименты удаются

Израильские врачи спасли от коронавируса тяжелобольного пациента, использовав лекарство, не лицензированное ни в одной стране. Что думают об эффективности экспериментальных препаратов российские врачи, узнал «Доктор Питер».

38-летний израильтянин заразился коронавирусом от греческих паломников. Течение болезни было настолько тяжелым, что израильские медики решили рискнуть и дать пациенту «Ремдесивир», препарат, когда-то разработанный для лечения лихорадки Эбола. Оно испытывалось лишь в пробирке и на животных. Были и испытания на пациентах с SARS и MERS, которые также вызываются коронавирусами. Эксперимент на пациенте с Covid-19 оказался успешным. За три дня он буквально восстал из комы, самостоятельно задышал и даже позвонил родственникам.

Препарат уже показал хорошие результаты в лечении больных в Китае, Японии, Сингапуре и в Европе. Пока его можно получить лишь в исключительном порядке у производителя для конкретного человека с соответствующей симптоматикой. В израильском миндзраве уже заявили, что ради спасения жизни своих граждан готовы давать им экспериментальные препараты.

- На фоне того, что сегодня против коронавируса не работают никакие лекарства и вакцины, этот препарат немного внушает оптимизм, - говорит главный врач Городской клинической больницы им. Жадкевича Александр Мясников. - Но без клинических испытаний такие препараты — это касается и вакцин - можно применять только для работы в «очагах» и только по жизненным показаниям. За 50 лет так и не придумали лекарства от СПИДА, а вы хотите, чтобы за три месяца нашли панацею для нового коронавируса…

Экспериментальное лекарство давали пациентам и в китайских больницах. В частности, при применении хлорохила (применяется против малярии и ревматических болезней) у более чем 100 больных состояние резко улучшилось. Китайцы сообщают, что сократилось время выздоровления, быстро снизилась температура, а компьютерная томография показала улучшение состояния легких.

- Китайцы лечили коронавирусную инфекцию хлорохином, и какой-то эффект был в сочетании с препаратами от ВИЧ-инфекции, пневмонии и свиного гриппа - говорит сотрудник кафедры инфекционных болезней РУДН Светлана Попова. - Но самый потрясающий эффект получился, когда врачи стали брать сыворотку крови у тех, кто переболел коронавирусом, и вводить ее тяжелобольным.

Ирина Фигурина

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