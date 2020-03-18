ВОЗ просит не лечить коронавирус ибупрофеном

Всемирная организация здравоохранения просит не употреблять ибупрофен для облегчения симптомов коронавирусной инфекции. Предложение поддержал французский Минздрав.

Всемирная организация здравоохранения изучает влияние ибупрофена на состояние пациентов с коронавирусом. Пока эксперты не получат точные результаты, они рекомендуют не использовать этот препарат для облегчения симптомов. Об этом сообщил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер. Он добавил, что если ибупрофен был выписан врачом, то его прием можно продолжать.

Предложение ВОЗ поддержал французский Минздрав. Глава ведомства Оливье Веран сообщил, что противовоспалительные препараты (ибупрофен, кортизон) могут быть «отягчающим фактором» при пневмонии, вызванной коронавирусом.

Ранее в медицинском журнале Lancet было опубликовано исследование, согласно которому, лечение ибупрофеном и другими схожими с ним препараты может ухудшить течение заболевания.

По последним данным, коронавирус выявили у 202 241 пациента по всему миру, 8 010 человек умерли. В России известно о 114 случаях заражения.