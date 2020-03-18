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ВОЗ просит не лечить коронавирус ибупрофеном

13:40, 18.03.2020 / Верcия для печати / 3 комментария

Всемирная организация здравоохранения просит не употреблять ибупрофен для облегчения симптомов коронавирусной инфекции. Предложение поддержал французский Минздрав.

ВОЗ просит не лечить коронавирус ибупрофеном
Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения изучает влияние ибупрофена на состояние пациентов с коронавирусом. Пока эксперты не получат точные результаты, они рекомендуют не использовать этот препарат для облегчения симптомов. Об этом сообщил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер. Он добавил, что если ибупрофен был выписан врачом, то его прием можно продолжать.

Предложение ВОЗ поддержал французский Минздрав. Глава ведомства Оливье Веран сообщил, что противовоспалительные препараты (ибупрофен, кортизон) могут быть «отягчающим фактором» при пневмонии, вызванной коронавирусом.

Ранее в медицинском журнале Lancet было опубликовано исследование, согласно которому, лечение ибупрофеном и другими схожими с ним препараты может ухудшить течение заболевания.

По последним данным, коронавирус выявили у 202 241 пациента по всему миру, 8 010 человек умерли. В России известно о 114 случаях заражения. 

Рубрики: Инфекционные болезни

3 комментария Оставить комментарий

В наших больницах все равно только парацетамол да анальгин внутримышечно.

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так, парацетамол как раз и приветствуется ВОЗ....

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Я и говорю - молодцы, подготовились!

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