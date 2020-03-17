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Путин поручил увеличить зарплаты лечащим врачам и эпидемиологам за борьбу с коронавирусом

18:40, 17.03.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий

Президент России Владимир Путин предложил повысить зарплату врачам и сотрудникам Роспотребнадзора, которые занимаются борьбой с коронавирусом. Разработать эту возможность президент поручил правительству, Минздраву и региональным властям.

Врачам и сотрудникам Роспотребнадзора, которые задействованы в борьбе с Covid-2019, увеличат зарплату. Заняться этим вопросом Владимир Путин поручил правительству, Минздраву и властям регионов. 

«Это участковые терапевты, врачи общей практики, пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматоры, медсестры, средний персонал. Давайте не забудем и про младший медицинский персонал. Речь идет о повышении им выплат в связи с работой в особых условиях, за интенсивность и напряженность труда», – сообщил Владимир Путин.

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Кроме того, прибавку должны получить работающие в зоне риска фельдешеры-акушеры ФАП и врачи скорой помощи.

Решение по объемам прибавок должны принять в ближайшее время.

© Доктор Питер

Рубрики: Медицинская власть, Общество

1 комментарий Оставить комментарий

Что-то не верится. Пока дойдет до поликлиник, скажут, что врачи сами должны денег за нескучную жизнь.

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