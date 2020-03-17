Кардиологи: И в пандемию коронавируса нельзя отказываться от лекарств, понижающих давление

Европейское общество кардиологов (ESC) порекомендовало пациентам с гипертонией не прекращать прием необходимых им лекарств во время эпидемии коронавируса. Ранее говорилось, что прием антигипертензивных средств может ухудшить состояние заболевших Covid-2019.

Напомним, китайские ученые сообщали, что пациенты с артериальной гипертензией находятся в группе риска по коронавирусу, а прием антигипертензивных средств может осложнить течение коронавирусной пневмонии и даже привести к гибели. В соцсетях и некоторых СМИ даже появились рекомендации отказаться на время пандемии от приема ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) и блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА).

Это мнение раскритиковали в Европейском обществе кардиологов (ESC). Специалисты сообщили, что эти опасения беспочвенны и прекращать принимать лекарства не стоит. Также сообщается, что достоверных данных о рисках приема ингибиторов АПФ и БРА и коронавирусе нет. А вот доказательств тому, что отказ от антигипертензивных средств может привести к сердечно-сосудистым катастрофам (инфаркт, инсульт), более чем достаточно.

© Доктор Питер