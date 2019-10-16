Роспотребнадзор: Всем петербуржцам, вернувшимся из-за границы, положен оплачиваемый больничный

Петербуржцам, вернувшимся из-за границы, должны выдать оплачиваемый больничный на 14 дней. Даже если у них нет никаких симптомов респираторной инфекции. А при появлении малейших признаков болезни – госпитализировать. Об этом сообщили в петербургском Роспотребнадзоре.

Петербуржцы, вернувшиеся из-за рубежа, рассказывали «Доктору Питеру», что оказались в подвешенном состоянии. Работодатели не хотят пускать их на работу и отправляют на двухнедельный карантин, а врачи при обращении в поликлинику не дают больничный – симптомов никаких нет, а значит, больничный им не положен. Что делать горожанам, оказавшимся в такой ситуации, «Доктор Питер» спросил начальника эпидотдела петербургского Роспотребнадзора Ирину Чхинджерию. Она сообщила, что сейчас (после выходая распоряжения правительства города), если ты вернулся из неблагополучной по коронавирусу страны, для выдачи больничного не обязательно иметь симптомы респираторного заболевания. Если раньше в списке неблагополучных было несколько стран, то сегодня их уже десятки. Поэтому, в принципе на оплачиваемый больничный могут рассчитывать все, кто вернулся из-за заграницы.

Итак, что делать, чтобы получить больничный после возвращения из-за рубежа. По словам Ирины Чхинджерии, главное – самоизолироваться и не ходить самому в поликлинику.

Позвонить по телефону 112 и сообщить свои координаты, включая мобильный телефон, место проживания и работы. Эти сведения должны быть переданы в поликлинику по месту жительства. Ждать дома прихода участкового врача из поликлиники. Он проведет осмотр, измерит температуру, зафиксирует, что вы здоровы, и выдаст больничный. При малейших признаках заболевания – даже слабом насморке или першении в горле пациентов обязаны госпитализировать. Если же процесс застопорился на каком-то этапе – например, после звонка по номеру 112 врач так и не пришел, надо жаловаться. По словам Ирины Чхинджерии, оставить жалобу можно на сайте петербургского управления Роспотребнадзора. Она будет официально зафиксирована, поэтому ведомство обязано будет ответить и принять меры.

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