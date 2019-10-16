Главврач Боткинской больницы: При коронавирусе бывает и насморк, и "мокрый" кашель

Считается, что коронавирусная инфекция отличается от других ОРВИ отсутствием насморка и исключительно сухим кашлем. По словам главного врача Боткинской больницы Дениса Гусева, у заболевших может быть и насморк, и «мокрый» кашель.

Как рассказал сегодня Денис Гусев, главные симптомы заражения Covid-2019 – это повышение температуры тела (как правило, выше 38 градусов), сухой кашель, затруднение дыхания, одышка. Однако, это не константа. У заболевших могут быть и кашель с мокротой, и насморк.

- Насчет насморка были разные мнения. Сначала говорили, что насморка не должно быть и это четкий дифференциальный признак с другими ОРВИ. Сейчас к этому относятся по-другому, и мы отчасти имеем этому подтверждение. Поражение слизистой оболочки носа тоже может быть. Не так часто, как при риновирусе или аденовирусе, когда мы видим настоящий насморк. Просто при коронавирусе он может быть не в такой явной форме и более коротким по продолжительности, - сказал главврач Городской больницы им. Боткина.

Инкубационный период заболевания (время от заражения до проявления симптомов) составляет до 14 дней. По словам Дениса Гусева, у шести пациентов стационара с подтвержденной коронавирусной инфекцией симптомы чаще проявлялись на 4-5 день после возвращения из-за границы. При этом, когда именно произошел контакт с носителем вируса, определить практически невозможно. Как отметил главврач Боткинской больницы, в инкубационном периоде даже без симптомов человек может представлять опасность для окружающих. «Когда болезнь еще не проявилась, человек тоже может заразить окружающих. Возможно, в меньшей степени чем в первые дни развернутой клинической картины, когда количество вируса в организме максимально, но тем не менее может».

Напомним, сегодня стало известно о подтверждении в Петербурге трех новых случаев заражения коронавирусом - таким образом, всего в городе число инфицированных выросло до 9 человек. Также сегодня из Боткинской больницы выписали первых выздоровевших пациентов, госпитализированных из-за инфицирования коронавирусом: 23-летнюю петербурженку и молодого человека из Италии.

© Доктор Питер