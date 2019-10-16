Голикова рассказала, как изменится порядок оплаты больничных из-за коронавируса

Голикова рассказала, как изменится порядок оплаты больничных из-за коронавируса17:22, 16.03.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Для россиян, находящихся на карантине из-за коронавируса, изменится порядок оплаты больничных, а также его оформления и выдачи, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, оплата будет производиться авансом до закрытия листа трудоспособности.
В течение нескольких дней власти изменят порядок оформления, выдачи и оплаты больничных пациентам, находящимся на карантине. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением Covid-2019.
«В течение ближайших двух дней по поручению председателя правительства и моему поручению Минтруд совместно с Минздравом пересмотрит порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов данным лицам, находящимся на карантине. Медицинским организациям будет предоставлено право оформления листов нетрудоспособности в дистанционной форме без очного осмотра пациента при наличии документов, подтверждающих пребывание гражданина на территории стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции», – сказала Татьяна Голикова.
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Она пояснила, что оплата будет производиться авансом до закрытия больничного: “Это будет каждый пятый рабочий день, чтобы граждане, которые находятся под карантином, не теряли своего дохода”.
Такие же изменения коснутся близких пациентов, которые проживают вместе с ними на время карантина.
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