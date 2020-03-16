Умер онкогематолог Борис Афанасьев, впервые в России пересадивший костный мозг ребенку

Борис Владимирович Афанасьев умер. В одной из городских аптек ему стало плохо. Никто не сумел оказать ему первую помощь, врачи констатировали внезапную сердечную смерть. Удивительный человек, уникальный специалист — гематолог. Его называют одним из основателей российской школы трансплантации костного мозга.

Одно из первых в РФ отделений трансплантации костного мозга появилось в Ленинграде в 1987 году, Борис Афанасьев был его основателем. Но трансплантация костного мозга пациентам с лейкозами впервые началась 30 лет назад. А первым гематологом в России, выполнившим пересадку ребенку, стал Борис Афанасьев. В 1997 году он возглавил Клинику трансплантации костного мозга СПбГМУ им. Павлова. Сегодня это Институт детской гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой ПСПбГМУ - одна из самых сильных школ онкогематологии в стране.

Под руководством профессора Афанасьева выполнены тысячи трансплантаций стволовых клеток детям и взрослым, в том числе неродственных. Последние годы областью его интересов стало новое направление в гематологии: трансплантация, как метод клеточной терапии и связанных с ней иммунологии, молекулярной биологии, применение гемопоэтических и мезенхимных стволовых клеток в других областях медицины.

О дате и времени прощания с д.м.н., профессором, директором Института детской гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой, заведующим кафедрой гематологии, трансфузиологии и трансплантологии Первого меда, заслуженным врачом РФ Борисом Афанасьевым в ПСПбГМУ им. Павлова сообщат в ближайшее время.

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