Студенты Первого меда будут слушать лекции на YouTube из-за коронавируса

Все студенты Первого меда им. Павлова переходят на online учебный процесс завтра, 16 марта. Аудитории университета опустеют, но клиники продолжат работать. Значит, и клинические ординаторы останутся в клиниках на своих рабочих местах. Об этом «Доктору Питеру» рассказал Сергей Багненко, ректор ПСПбГМУ им. Павлова.

- Завтрашний день объявлен днём самоподготовки. Со вторника - лекционная неделя с демонстрацией лекций на YouTube-канале. С 23 марта - все занятия, включая практические и тестирования, будут проводиться в online режиме. Клинические ординаторы продолжают работать в клиниках на своих рабочих местах, - сообщил "Доктору Питеру" Сергей Багненко, ректор Первого меда.

Клиники СПбГМУ им. Павлова работают в обычном режиме, но завтра же, 16 марта, уже нельзя будет посещать госпитализированных родственников.

- Мы не входим в перечень медицинских организаций первой линии для госпитализации инфицированных, но готовимся. Докупили дыхательные аппараты для стационарного отделения скорой медицинской помощи (приемного отделения), - рассказал Сергей Багненко. - В зависимости от развития ситуации в любой момент мы сможем перейти на особый режим: прекратить плановые операции и госпитализации. В клиниках университета - около 100 мест в реанимациях и 16 - в приемном отделении.

Напомним, Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам с 16 марта 2020 года организовать дистанционное обучение студентов, чтобы предупредить инфицирование коронавирусом. И как раз завтра завершает «карантинный срок» у 728 студентов из общежития СЗГМУ им Мечникова – по результатам лабораторных исследований, ни у кого из них коронавирус не выявлен.

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