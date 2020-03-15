В ВОЗ объяснили, почему в Италии много смертей от коронавируса

В ВОЗ считают, что пока рано говорить о достижении пика распространения коронавируса. Нет точных данных и о повторных заражениях. Высокую же смертность от Covid-2019 в Италии эксперты Всемирной организации объясняют тем, что эпидемию было невозможно вовремя распознать.

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, пока нет достаточно данных о том, что пик распространения коронавируса пройден. Нет доказательств и того, что источником заражения могут стать домашние животные. Также неизвестно пока о том, возможно ли повторное заражение переболевшего человека, рассказала в интервью РБК эксперт. По словам эксперта ВОЗ, на основе опыта Ухани медики уверены, что инкубационный период заболевания составляет в основном 14 дней, а симптомы проявляются обычно быстрее – через 3-7 дней.

В Европе наибольшее число обнаруженных случаев в Италии, где вирус диагностирован у более 17,7 тысяч человек. В этой же стране и самая высокая смертность от заболевания — больше 1000 случаев. В ВОЗ объясняют это тем, что эпидемию невозможно распознать. «Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось, непонятно, в настоящий момент ведутся исследования совместно с экспертами. Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться», - сказала Мелита Вуйнович, добавив, что чем старше население, тем больше смертность. В частности, в возрастной группе старше 80 лет смертность может достигать 14%, тогда как в целом смертность от коронавируса сейчас составляет около 3%.

По данным Роспотребнадзора, общее число заболевших в мире на сегодня превысило 156,5 тысяч человек. За последние сутки количество подтвержденных случаев выросло на 8,2%. При этом за пределами Китая коронавирус диагностировали уже в 126 странах – всего 75,4 тысячи случаев (в Китае 81 тысяча случаев). За сутки прирост составил 18,6% (в Китае за сутки выявили 27 новых случаев, прирост 0,03 %). Напомним, в Петербурге диагностировано на сегодня 6 случаев заражения, в целом же в России 59.

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