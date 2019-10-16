Минздрав рассказал, когда возобновятся поставки «Тиенама» для пациентов с муковисцидозом

Поставки «Тиенама», необходимого для пациентов с муковисцидозом, возобновляться в России во втором квартале 2020 года, сообщили в Минздраве. Кроме того, при ведомстве создадут координационный совет по этому заболеванию.

Во втором квартале этого года возобновятся поставки «Тиенама» для пациентов с муковисцидозом, сообщили в Минздраве. Ведомство договорилось об этом с американской фармкомпанией MSD, которая производит препарат.

Кроме того, при Минздраве создадут координационный совет, который будет заниматься проблемами пациентов с муковисцидозом. В него войдут представители различных ведомств, научных медцентров и общественных организаций.

Напомним, поставки зарубежных антибиотиков «Тиенама», «Фортума» и «Колистина» закончились в прошлом году. Как писал “Доктор Питер”, родители детей с муковисцидозом сообщили, что производители оригинальных препаратов уходят с российского рынка, а дженерики подходят не всем. Они обратились в СМИ и общественные организации, а также опубликовали петицию с требованием изменить закон «О госзакупках» (ФЗ-44) так, чтобы для жизнеугрожающих заболеваний закупались эффективные лекарства.

Вероника Скворцова, которая тогда занимала пост главы Минздрава, поручила Росздравнадзору проверить уровень обеспечения лекарствами пациентов с муковисцидозом. Она заявляла, что у большинства оригинальных препаратов есть отечественные аналоги.

Помимо родителей, о помощи попросили педиатры и пульмонологи ведущих научных центров России. Они написали открытое письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором попросили правительство изменить правила закупки жизненно важных лекарств и регистрации дженериков для лечения муковисцидоза.

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