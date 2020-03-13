Россияне стали чаще покупать антидепрессанты14:12, 13.03.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
За последние две недели февраля россияне стали чаще покупать антидепрессанты. Некоторые эксперты связывают это с негативными новостями и нагнетанием паники в соцсетях.
В России увеличился спрос на антидепрессанты, следует из отчета аналитической компании DSM Group. По их данным, с 17 по 23 февраля прирост продаж таких препаратов год к году в упаковках составил 6,8%, а с 24 февраля по 1 марта — уже 11,5%. В стоимостном выражении за те же периоды продажи увеличились на 12,5 и 18,5%.
В целом за первые девять недель этого года общий объем продаж антидепрессантов показывает снижение в натуральном выражении на 4,9% (до 1,3 миллиона упаковок), но в денежном — рост на 11,2% (до 99,4 миллиона рублей).
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Как пишет РБК, чаще всего россияне покупают «Ципралекс», «Феварин» и «Золофт», «Амитриптилин», «Флуоксетин» и «Флуоксетин Ланнахер». Из снотворных, которые продаются без рецепта, самыми популярными оказались «Корвалол» и«Ново-Пассит».
Президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова считает, что на рост продаж могли повлиять негативные новости в СМИ и соцсетях, но говорить о прямой связи нельзя, поскольку антидепрессанты выписываются только по рецепту врача.
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Во первых, это связано с лечением нейропатической боли. Во-вторых, видимо, улучшилось понимание роли антидепрессантов в лечении наркологических заболеваний. Психиатр Мартынихин (доцент кафедры психиатрии первого меда) предупреждает о риске неправильной диагностики депрессии, что может повлечь суицид после назначения антидепрессанта. Ни в коем случае нельзя потреблять антидепрессант соседа. Это лекарство должен назначать психиатр, при хр. боли-невролог ( иногда онколог).