За последние две недели февраля россияне стали чаще покупать антидепрессанты. Некоторые эксперты связывают это с негативными новостями и нагнетанием паники в соцсетях.

В России увеличился спрос на антидепрессанты, следует из отчета аналитической компании DSM Group. По их данным, с 17 по 23 февраля прирост продаж таких препаратов год к году в упаковках составил 6,8%, а с 24 февраля по 1 марта — уже 11,5%. В стоимостном выражении за те же периоды продажи увеличились на 12,5 и 18,5%.

В целом за первые девять недель этого года общий объем продаж антидепрессантов показывает снижение в натуральном выражении на 4,9% (до 1,3 миллиона упаковок), но в денежном — рост на 11,2% (до 99,4 миллиона рублей).

Как пишет РБК, чаще всего россияне покупают «Ципралекс», «Феварин» и «Золофт», «Амитриптилин», «Флуоксетин» и «Флуоксетин Ланнахер». Из снотворных, которые продаются без рецепта, самыми популярными оказались «Корвалол» и«Ново-Пассит».

Президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова считает, что на рост продаж могли повлиять негативные новости в СМИ и соцсетях, но говорить о прямой связи нельзя, поскольку антидепрессанты выписываются только по рецепту врача.