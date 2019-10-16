Адвокат: Наступила новая эпоха для сайтов-отзовиков. Врач из Воронежа победила «ПроДокторов»

Сегодня Воронежский областной суд огласил апелляционное определение по иску врача против сервиса «ПроДокторов». Он обязал ответчика удалить данные о медике и компенсировать моральный вред, причинённый неправомерным отказом в удалении информации.

Напомним, воронежский врач - специалист УЗИ Татьяна Гладышева обратилась за судебной защитой с требованием обязать сайт-отзовик «ПроДокторов» убрать страницу с её данными с портала, поскольку разрешения на ее создание врач не давала. И суд первой инстанции, и апелляционный суд Воронежской области отказали в удовлетворении ее иска, она обратилась в Верховный суд РФ. Высшая судебная инстанция встала на сторону истицы, при этом в своем решении подробно истолковала, почему это сделала. Вернув дело на повторное рассмотрение в Областной суд, ВС определил, какие обстоятельства апелляционный суд должен установить по делу.

- По сути Верховный суд на 9/10 предопределил решение апелляционной инстанции. Но при этом как таковой отмены состоявшегося решения суда об отказе в удовлетворении требований врача Гладышевой не было, ВС направил дело коллегам на пересмотр. Первое заседание областного суда состоялось две недели назад, на нем судебной коллегией было чётко разъяснено, кто что именно должен доказывать, - рассказала «Доктору Питеру» Ольга Зиновьева, адвокат ONEGINgroup. - Истица должна была доказать, что обнародование ее персональных данных нарушает ее право на частную жизнь. Согласно определению Верховного суда, ответчик должен был доказать, что сбор персональных данных конкретного врача имеет общественную значимость, и что «ПроДокторов» обеспечивает эффективный механизм проверки достоверности отзывов. В итоге врач смогла доказать суду то, что требовалось, а сайт-отзовик - нет.

По мнению Ольги Зиновьевой, для сайтов-отзовиков, а значит, и для врачей, началась новая эпоха: «Я искренне считаю, что сегодня для сайтов-отзовиков наступила новая эпоха. Бизнес-модель, которая существовала до сих пор, обслуживалась бесконтрольным и бездоказательным по сути размещением на страницах сервиса каких угодно мнений о конкретных врачах. Чтобы такие сервисы продолжили существовать, им следует размещать персональные данные врачей только с их разрешения, а отзывы - только после тщательной проверки модераторами на предмет достоверности. Обязанность сервиса удалять как целые профили, так и отдельные отзывы по требованию врача (субъекта персональных данных) и была сегодня подтверждена определением Воронежского областного суда. Значит, порталы должны будут более аккуратно работать с отзывами, если не хотят захлебнуться в заявлениях об их удалении. Но если теперь необходимо по первому требованию удалять и отзывы, и профили, то либо эту бизнес-модель нужно переформатировать, либо создать реально работающий механизм проверки достоверности негативных и анонимных отзывов ещё до их размещения. Это позволит всем участникам оставаться в рамках закона».

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