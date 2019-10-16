В Минздраве рассказали, как снижение курса рубля скажется на стоимости лекарств

В Минздраве допустили, что из-за падения курса рубля цены на некоторые препараты вырастут, но стоимость услуг здравоохранения должна остаться прежней. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников.

На фоне обвала цен на нефть курс рубля резко упал. Эксперты спорят, как это отразится на медицинской и фармацевтической отрасли. По оценкам, стоимость лекарств может вырасти на 10-15%, а импортных или произведенных из зарубежной фармсубстанций — до 30%.

По словам замглавы Минздрава Дмитрия Костенникова, стоимость услуг в сфере здравоохранения не изменится, но при закупке препаратов могут возникнуть проблемы.

"В целом на услугах здравоохранения это вряд ли скажется серьезно, а насчет закупок лекарств - здесь действительно есть проблемы. Особенно тех, которые не входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поскольку государство с точки зрения цен регулирует только выборочно те лекарственные препараты, которые вошли в этот список. Поэтому, действительно, скорее всего, какие-то колебания цен будут", - цитирует чиновника ТАСС.

Он добавил, что ведомство будет искать дополнительные деньги и возможности, чтобы закупать лекарства приемлемым ценам. Стоимость лекарств по уже заключенным контрактам останется прежней: "Пока мы не ожидаем каких-то проблем в целом. Закупочная политика министерства пока не пострадает", - сказал Дмитрий Костенников.

Как рассказывала “Доктору Питеру” председатель Фармацевтической ассоциации Петербурга и Северо-Запада Татьяна Зайченко, в городских аптеках цены на лекарства пока не изменятся из-за вводимой системы маркировки: “В ближайшие месяцы, думаю, никаких серьезных изменений по ценам на лекарства в городе не будет. Аптеки и оптовики готовились к обязательной маркировке лекарств, которая вводится с 1 июля, и создали большой запас препаратов на складах. Это новый процесс, могут быть сбои, поэтому все участники рынка просчитали возможные риски и вложили свои усилия и деньги в товар. Надеюсь, запасов хватит до конца года”.

В петербургской биотехнологической компании «Герофарм» тоже считают, что цены на препараты не изменятся: “На препараты, входящие в перечень ЖНВЛП, изменение курса рубля не повлияет – цены на них зарегистрированы на государственном уровне. Российские компании, которые не зависят от поставок зарубежных субстанций, и, соответственно, цен на них, не ощутят на себе последствий текущих изменений. Что касается компаний, которые поставляют препараты из перечня из-за рубежа, на них падение рубля может отразиться - их прибыль может снижаться”.