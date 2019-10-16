Петербургские психотерапевты: паника снижает иммунитет и повышает риск заражения коронавирусом

Объявленная накануне ВОЗ пандемия коронавируса добавила особо тревожным хлопот и переживаний. Кто-то кинулся покупать санитайзеры, а кто-то наложил мораторий на любые встречи с друзьями. Повлиял ли коронавирус на психическое состояние петербуржцев и как не поддаться панике, «Доктор Питер» спросил у психотерапевтов.

Как ни странно, но на фоне потока новостей о коронавирусе и растущего беспокойства окружающих, у петербуржцев с диагностированными неврозами или паническими состояниями особых тревог по поводу коронавируса нет. Как рассказали опрошенные «Доктором Питером» психотерапевты, пациенты не сильно озабочены новым вирусом, хоть интересуются развитием событий вокруг него.

- Жители России в принципе относятся к ситуации с коронавирусом спокойнее, чем в других странах. Чаще сегодня можно услышать что-то с долей юмора, - рассказала Татьяна Караваева, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева. - Люди пока предпринимают разумные ограничения — отказываются от поездок в опасные страны, стараются не посещать масштабные мероприятия. Пациентов-ипохондриков, которые серьезно переживают по этому поводу, не много. Те же, кто обращается в клинику с другими проблемами, спрашивают у врачей о коронавирусе, интересуются, но паникеров нет.

Что делать, чтобы держать себя в руках и не поддаться паническим настроениям? «Доктор Питер» спросил у петербургских психотерапевтов.

Владимир Дутов, главный врач Психоневрологического диспансера №1 Василеоостровского района

- Это как на войне. Можно, конечно, панически бояться выйти из окопа, сидеть там и ничего не делать, все равно рано или поздно вас кто-то убьет. Смысл в том, чтобы что-то делать, а не метаться в панике из угла в угол или выбегать на улицу с криком «Помогите, я заражен коронавирусом!». Поэтому надо стараться соблюдать рекомендации специалистов, мыть руки и не ходить на массовые мероприятия, в разумных объемах запастись лекарствами и продуктами на случай болезни. Придумывать лишнего тоже не надо, например, как в Китае, - надевать пластиковые бутылки на голову. При любой тревожности надо занимать себя какими-то делами, предпринимать шаги для профилактики заражения.

Татьяна Караваева, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева

- Если человек испытывает тревогу и страх по поводу вируса, надо прислушиваться к официальным рекомендациям эпидемиологов и соблюдать их. Надо настраивать себя на то, что предпринимаемые меры адекватны и достаточны. Просто не надо лишний раз рисковать, а при вызывающих тревогу симптомах той же респираторной инфекции — лучше сразу обратиться к врачу.

Еще один совет, который мы часто даем пациентам с тревожными расстройствами, - дозировать информационный поток. В этом случае избыток информации для психики вреднее, чем дефицит. Многие не умеют фильтровать информацию, принимают за правду то, что на самом деле ею не является. Конечно, читать и знать о вирусе надо, чтобы корректировать свои действия. При этом не стоит с утра до вечера выискивать в интернете и на форумах все, что пишут о болезни.

Алексей Демьяненко, заведующий Городским психотерапевтическим центром при Клинике неврозов

- Надо понимать, что коронавирус — частный случай респираторной инфекции, которой свойственна сезонность. По сути, у него те же меры профилактики и те же осложнения. Что у нас мало вирусных пневмоний, которые развиваются на фоне обычного гриппа? Смысл любых карантинных мероприятий не в том, чтобы не заболеть, а прежде всего в том, чтобы не заболеть всем одновременно.

Любая паника приводит к стрессу, а стресс — к иммуносупрессии (подавлению иммунитета). Это не значит, что надо заниматься «шапкозакидательством», но и впадать в истерию ни к чему. Единственное гарантированное событие в нашей жизни — это смерть. Нефть обвалится и вернется, кто-то заразится коронавирусом, при этом некоторые даже не заметят этого, но когда-нибудь мы все умрем. Я отношусь к этому с позиции экзистенциального оптимизма. В целом при панике риск необдуманных действий только повышается. Прежде чем впадать в неё, советую замедлиться и сосчитать до 10.

Надежда Крылова

© Доктор Питер