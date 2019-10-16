В Роскачестве назвали опасные для здоровья презервативы

Из 17 образцов презервативов, которые проверили специалисты Роскачества, 5 оказалось потенциально опасными для здоровья - количество цинка и изопропанола в них превышает норму.

Роскачество проверило 17 образцов популярных презервативов, которые продаются в российских магазинах. Специалисты изучали состав товаров под брендами Ganzo, Duett, «Гусарские», Okamoto, Contex, «Гороскоп любви», «Страсть», Durex, Masculan, Sico, Vizit, Playboy, in Time, «Гладиатор», Hasico, Torex и Viva.

Как показала проверка, в презервативах «Гладиатор», «Гороскоп любви», «Страсть», Contex и «Гусарские» количество цинка и изопропанола превышает допустимые значения, а это может плохо сказаться на здоровье. «Для организма такая находка грозит раздражающим воздействием», - говорится в сообщении организации, однако о чем именно идет речь, они не уточнили.

Все образцы прошли тест на прочность и герметичность. Однако у презервативов Duett обнаружили дефект «слипшаяся складка» - это бракованное изделие.

Кроме того, у некоторых изделий обнаружили расхождение между заявленным и фактическим размером: "На первый взгляд, это несущественно. Но замечаний бы не было, если бы производители сразу указывали на этикетке диапазон. Если же указано точное значение, значит, и размер презерватива должен быть таким, с точностью до миллиметра", - сообщили в Роскачестве.

Самыми качественными эксперты назвали презервативы марок Hasico, Torex, Vizit, in Time и Okamoto.

© Доктор Питер