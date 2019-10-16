Первый замминистр здравоохранения Татьяна Яковлева уволена и назначена

Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил первого заместителя министра здравоохранения Татьяну Яковлеву. Аналогичную должность она займет в Федеральном медико-биологического агентстве (ФМБА) под руководством бывшей начальницы - Вероники Скворцовой.

Татьяна Яковлева снова станет первым заместителем Вероники Скворцовой, но уже в ФМБА. С должности замминистра здравоохранения ее уволили - соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

О том, что Татьяна Яковлева, работавшая замминистра здравоохранения с 2012 года, и Сергей Краевой, занимавший эту должность с 2013 года уйдут из Минздрава в ФМБА, стало известно в начале января. Правда, приказ о назначении Сергея Краевого на новую работу, пока не издавался. Сообщалось, что из Минздрава он уволен по собственному желанию.

Напомним, диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава предложил лишить ученой степени Сергея Краевого. В его научной работе эксперты обнаружили «массивные заимствования» из нескольких источников. По словам одного из основателей «Диссернета» Андрея Заякина, замминистра (или тот, кто писал научную работу) скопировал не только текст, но и результаты чужих исследований.