Ученые Института мозга рассказали, как обмануть детектор лжи

Ученые Института мозга рассказали, как обмануть детектор лжи17:31, 11.03.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
Обмануть детектор лжи очень просто, поэтому нельзя относиться к выводам этого аппарата как к истине в последней инстанции. Так считают ученые петербургского Института мозга человека им. Бехтеревой, а заодно рассказывают, как можно ввести машину в заблуждение.
По словам заведующего лабораторией нейробиологии программирования действий Института мозга человека Юрия Кропотова, к ТВ-программам с использованием детекторов лжи надо относиться как к шоу.
- Как физиологи мы понимаем, как работает детектор лжи, и также понимаем, что его можно запросто обмануть. Это не проблема. Поэтому то, что нам «втюхивают» по телевизору - это шоу, которое никакого отношения к реальной действительности и уж тем более к окончательному вердикту «правда» или «ложь» не имеет. Смотрите это как шоу, - советует специалист.
Академик РАН, главный научный сотрудник лаборатории нейровизуализации Института мозга человека Святослав Медведев поделился парой идей, как можно обмануть машину:
- Если вы молоды, можно представлять эротические сцены — ваши эмоции затмят любые реакции на вопросы-ответы детектора. Людям постарше можно положить кнопку в ботинок и периодически нажимать на неё пальцем, чтобы было больно. Та же история — все эти реакции будут сильнее, чем реакции, на основе которых будет принято решение «правда» это или «ложь».
© Доктор Питер
1 комментарий Оставить комментарий
Все гораздо проще - чувствуете, что волнуетесь? называйте ответ, противоположный реальному.
А вообще, американская академия наук все давно разложила по полочкам, после чего результаты тестирования на полиграфе перестали принимать в судах США как доказательства. Тут комментарии излишни.