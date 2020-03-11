Ученые Института мозга рассказали, как обмануть детектор лжи

Обмануть детектор лжи очень просто, поэтому нельзя относиться к выводам этого аппарата как к истине в последней инстанции. Так считают ученые петербургского Института мозга человека им. Бехтеревой, а заодно рассказывают, как можно ввести машину в заблуждение.

По словам заведующего лабораторией нейробиологии программирования действий Института мозга человека Юрия Кропотова, к ТВ-программам с использованием детекторов лжи надо относиться как к шоу.

- Как физиологи мы понимаем, как работает детектор лжи, и также понимаем, что его можно запросто обмануть. Это не проблема. Поэтому то, что нам «втюхивают» по телевизору - это шоу, которое никакого отношения к реальной действительности и уж тем более к окончательному вердикту «правда» или «ложь» не имеет. Смотрите это как шоу, - советует специалист.

Академик РАН, главный научный сотрудник лаборатории нейровизуализации Института мозга человека Святослав Медведев поделился парой идей, как можно обмануть машину:

- Если вы молоды, можно представлять эротические сцены — ваши эмоции затмят любые реакции на вопросы-ответы детектора. Людям постарше можно положить кнопку в ботинок и периодически нажимать на неё пальцем, чтобы было больно. Та же история — все эти реакции будут сильнее, чем реакции, на основе которых будет принято решение «правда» это или «ложь».

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