Медики вошли в список самых дефицитных профессий в России

Российским работодателям сложнее всего найти врачей, учителей, инженеров, выяснил ВЦИОМ. Причем, для всех этих вакансий один из главных навыков - умение работать в коллективе.

Самыми дефицитными профессиями российские работодатели считают инженеров(100%) , учителей (86%) и врачей (84%). Такие данные приводятся в совместном исследовании ВЦИОМ и НАРК (национальное агентство развития квалификаций).

“В топ дефицитных квалификаций (поиск сотрудников с которыми затруднителен для компании), помимо представителей редких специальностей, таких как оператор по подземному ремонту скважин, вошли также выпускники ряда классических направлений, например, инженер, учитель и врач”, - говорится в исследовании.

Как рассказали работодатели, участвующие в опросе, наемные сотрудники должны уметь работать в коллективе - этот навык набрал 4,32 балла из 5 возможных. Желание заниматься самообразованием оценили в 4,25 баллов, деловую коммуникацию в 4,1 баллов, инициативность в 4,07 баллов, а умение работать с информационно-коммуникационными технологиями в 4,06 баллов.

Основными проблемами, с которыми работодатели сталкивались при написании вакансий, стали отсутствие претендентов (20%), нужного уровня квалификации (20%), а также низкий уровень зарплаты по сравнению с другими компаниями-работодателями (15%). Еще 8% респондентов пожаловались на завышенные ожидания соискателей.

Медработники регулярно входят в списки наиболее востребованных вакансий. Причина проста - их не хватает ни в крупных городах страны, ни в селах. Недавно Счетная палата выпустила доклад о состоянии больниц и поликлиник в России в 2018-2019 годах. В нем говорилось и о дефиците медработников. По данным ведомства, в 2018 году в сравнении с 2017 годом врачей стало меньше на 1,03 %, среднего медицинского персонала – на 2,4 %. Особенно резко сократилось число младшего медицинского персонала – на 32,3 %.

© Доктор Питер