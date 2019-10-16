Эксперт: В аптеках Петербурга цены на лекарства удержит маркировка

Из-за падения курса рубля цены на лекарства в России могут вырасти на 10-15%, а на импортные — и того больше, говорят одни эксперты фармрынка. Другие рассчитывают, что в ближайшее время в Петербурге стоимость препаратов в аптеках не должна пойти вверх. Благодаря вводимой с июля маркировке лекарств.

На фоне падения курса рубля в ближайшее время стоит ожидать роста цен на товары, в том числе на лекарства. Стоимость препаратов может вырасти на 10-15%, а импортных или произведенных из зарубежной фармсубстанции — до 30%, пишут «Известия» со ссылкой на прогнозы экспертов. Глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев рассказал изданию, что рост цен на импортные препараты может быть неравномерным, так как у аптечных сетей и изготовителей разные запасы продукции: у одних до начала апреля, у других до конца года.

По мнению председателя Фармацевтической ассоциации Петербурга и Северо-Запада Татьяны Зайченко, в петербургских аптеках цены на лекарства пока не должны пойти вверх. Это связано с вводимой системой маркировки лекарств.

- В ближайшие месяцы, думаю, никаких серьезных изменений по ценам на лекарства в городе не будет. Аптеки и оптовики готовились к обязательной маркировке лекарств, которая вводится с 1 июля, и создали большой запас препаратов на складах. Это новый процесс, могут быть сбои, поэтому все участники рынка просчитали возможные риски и вложили свои усилия и деньги в товар. Надеюсь, запасов хватит до конца года.

Однако эксперт не исключает, что найдутся такие, кто захочет заработать на ситуации.

- Если такое случится, информация сразу появится в СМИ, а потом придут контролирующие органы и будут смотреть, когда и по каким ценам приобретен товар. Как это было, например, с медицинскими масками. Только в кризисные моменты мы начинаем понимать, что лекарства — особый товар, а аптека — не магазин, поэтому надо сохранять цены. Профессионалы это понимают. Работать с лекарствами должны обученные, специально подготовленные люди, а не те, которые пришли с рынка.

В петербургской биотехнологической компании «Герофарм» также говорят, что изменение курса рубля не повлияет на цены жизненно важных лекарств.

- На препараты, входящие в перечень ЖНВЛП, изменение курса рубля не повлияет – цены на них зарегистрированы на государственном уровне. Российские компании, которые не зависят от поставок зарубежных субстанций, и, соответственно, цен на них, не ощутят на себе последствий текущих изменений. Что касается компаний, которые поставляют препараты из перечня из-за рубежа, на них падение рубля может отразиться - их прибыль может снижаться, - ответили «Доктору Питеру» в пресс-службе фаркомпании.

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