В Роскачестве объяснили, почему итальянская паста полезна для здоровья

Специалисты Роскачества назвали пасту из твердой пшеницы высшего сорта одним из самых полезных продуктов. Причем, не только для организма, но и для природы - ее производство почти не вредит экологии.

Паста считается одним из самых популярных продуктов - ее едят практически во всех странах. Она также входит в состав многих диет, например, в средиземноморскую, которую называют лучшим типом питания.

Некоторые опасаются, что регулярное употребление пасты добавит несколько лишних килограммов, но это не так. Как рассказали в Роскачестве, паста - это здоровый источник сложных углеводов, которые обеспечивают медленное, равномерное высвобождение энергии и нормализуют пищеварение. Помимо этого, после употребления пасты нет резкого роста уровня сахара в крови. Паста дает полезные углеводы и белок, которые особенно необходимы спортсменам.

По словам специалистов, в пасте содержится много клетчатки и фолиевой кислоты. Первая улучшает пищеварение, повышает переносимость глюкозы и чувствительность к инсулину, снижает уровень холестерина, а вторая особенно полезна для женщин: "В среднем в одной порции сухой пасты содержится 100 миллиграмм фолиевой кислоты, что составляет около 25% рекомендуемой суточной нормы", - говорится в сообщении организации.

Также этот продукт полезен и для экологии - процесс его производства почти не насит ущерб окружающей среде.

В Роскачестве советуют хранить пасту в чистом, прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке, чтобы в ней не завелись насекомые. Готовить лучше не до конца, а до состояния аль денте, тогда организму будет легче усвоить крахмал, а процесс высвобождения глюкозы будет проходить медленно. В результате чувство сытости продлится дольше.

© Доктор Питер