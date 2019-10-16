За заражение пациентов ВИЧ медсестру приговорили к десяти месяцам исправительных работ

Старшую медсестру Краевого центра специализированных видов медицинской помощи №1 в Буденновске осудили за заражение 5 пациентов ВИЧ. Суд приговорил ее к десяти месяцам исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты. Кроме того, в течение 1,5 лет ей запрещено занимать определенные должности.

Напомним, в 2018 году в одной из больниц Буденновска пять пациентов, включая несколько детей, заразились ВИЧ. После того, как история попала в СМИ, минздрав Ставропольского края проверил больницу. Оказалось, что там было множество нарушений при выполнении медицинских манипуляций и соблюдении санитарных норм в инфекционном отделении. Как писал “Доктор Питер”, пациентам ставили капельницы с катетерами, которые медсестры использовали несколько раз.

Один из пострадавших подал на больницу в суд и потребовал компенсировать моральный и материальный вред здоровью. Иск удовлетворили частично и обязали медучреждение выплатить 300 тысяч рублей.

Буденновский городской суд Ставропольского края установил, что в 2018 году старшая медсестра Виктория Назурова «не проконтролировала выполнение средним медицинским персоналом ухода за периферическими венозными катетерами, один из которых был от ВИЧ-инфицированного пациента». Женщину приговорили к десяти месяцам исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты. Также в течение полутора она не сможет занимать «должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций».

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