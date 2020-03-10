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Антимонопольщики признали рекламу «Арбидола» незаконной

18:03, 10.03.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий

Федеральная антимонопольная служба признала рекламу «Арбидола», в которой его называют средством для лечения коронавируса, незаконной.

Антимонопольщики признали рекламу «Арбидола» незаконной
Фото: pixabay

Комиссия Федеральной антимонопольной службы признала рекламу препарата «Арбидол» незаконной. Напомним, во время нарастания паники из-за коронавируса на радио появилась новая реклама этого препарата, где его называли эффективным средством для борьбы с Covid-2019. Один из слушателей написал жалобу в ФАС, ведомство начало проверку.

В результате комиссия ФАС установила, что в рекламе нарушены требования закона о рекламе.

«Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата «Арбидол» против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», - сообщил заместитель руководителя ведомства Андрей Кашеваров.

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Как сообщили в ФАС, в инструкции по медицинскому применению «Арбидола» в разделах «Показания к применению» и «Способ применения» ничего не говорится о действии препарата на Covid-2019. Никаких заданий по внесению изменений в инструкцию к лекарству от фармкомпании «Отисифарм» не было. 

Производителю выдано предписание о прекращении нарушения. Ведомство потребовало возбудить дело об административном нарушении для назначения штрафа - за подобные нарушения грозит от 200 до 500 тысяч рублей.

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Напомним, «Арбидол» уже много лет входит в топ самых популярных лекарств в России - стоимость продаж оценивается в миллионы рублей. При этом его эффективность подвергается сомнениям: «Надо уточнить, что у «Арбидола» проводились клинические исследования, в том числе на солидных клинических базах (НИИ гриппа), однако их недостаточно, чтобы утверждать, что «Арбидол» имеет убедительную базу эффективности и безопасности с высокой степенью достоверности. FDA отказалась регистрировать его как лекарственное средство», - рассказывал «Доктору Питеру» главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни, Общество, Фармакология

1 комментарий Оставить комментарий

Европейское региональное отделение ВОЗ считает необходимым перевести подготовку медсестёр в ВУЗы, о чём сегодня рассказал лектор на портале НМО. А для российского арбидола ВУЗы не нужны, ввести специальность "бабка" и раздавать всем кому не лень. Арбидол- это знамя ужасающего разрыва между западными достижениями медицины (лечение по экспертным рекомендациям оказывается дешевле Российского) и нашей реальностью. Если медицина перестанет заниматься пустой деятельностью, типа гонок за уклонистами от прививок и катания ватных шариков, но на сэкономленные деньги можно лечить настоящих больных. И на скорой мы "фуфломициним". Ребята, чтоб отвести пьяницу от помойки до больницы, помощь предусмотрена больше, чем настоящим больным (тиамин, глюкоза, унитиол, экг, сахар крови, пульсоксиметрия). Может мы перестанем врать???

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