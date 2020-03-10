Антимонопольщики признали рекламу «Арбидола» незаконной

Федеральная антимонопольная служба признала рекламу «Арбидола», в которой его называют средством для лечения коронавируса, незаконной.

Комиссия Федеральной антимонопольной службы признала рекламу препарата «Арбидол» незаконной. Напомним, во время нарастания паники из-за коронавируса на радио появилась новая реклама этого препарата, где его называли эффективным средством для борьбы с Covid-2019. Один из слушателей написал жалобу в ФАС, ведомство начало проверку.

В результате комиссия ФАС установила, что в рекламе нарушены требования закона о рекламе.

«Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата «Арбидол» против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», - сообщил заместитель руководителя ведомства Андрей Кашеваров.

Как сообщили в ФАС, в инструкции по медицинскому применению «Арбидола» в разделах «Показания к применению» и «Способ применения» ничего не говорится о действии препарата на Covid-2019. Никаких заданий по внесению изменений в инструкцию к лекарству от фармкомпании «Отисифарм» не было.

Производителю выдано предписание о прекращении нарушения. Ведомство потребовало возбудить дело об административном нарушении для назначения штрафа - за подобные нарушения грозит от 200 до 500 тысяч рублей.

Напомним, «Арбидол» уже много лет входит в топ самых популярных лекарств в России - стоимость продаж оценивается в миллионы рублей. При этом его эффективность подвергается сомнениям: «Надо уточнить, что у «Арбидола» проводились клинические исследования, в том числе на солидных клинических базах (НИИ гриппа), однако их недостаточно, чтобы утверждать, что «Арбидол» имеет убедительную базу эффективности и безопасности с высокой степенью достоверности. FDA отказалась регистрировать его как лекарственное средство», - рассказывал «Доктору Питеру» главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.

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