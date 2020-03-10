Второй в истории пациент излечился от ВИЧ

Еще одному пациенту удалось полностью излечиться от вируса иммунодефицита человека. Первым стал Тимоти Рэй Браун, которого прозвали “берлинским пациентом”, он избавился от ВИЧ 13 лет назад.

Второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ после пересадки костного мозга от здорового донора. В течение почти трех лет после операции он сдавал анализ на ВИЧ, но он ни разу не был положительным. Об этом говорится в статье, опубликованной в медицинском научном журнале Lancet.

Первый случай выздоровления был зафиксирован 13 лет назад. Тогда мужчина по имени Тимоти Рэй Браун, известный как “берлинский пациент” тоже перенес трансплантацию костного мозга. Второго врачи называют "лондонским пациентом".

Официально имя пациента не разглашается, но журналисты из New York Times выяснили, что им оказался 40-летний Адам Кастильехо. Впервые ВИЧ у мужчины выявили в 2003 году, а 8 лет назад обнаружили злокачественную лимфому Ходжкина. Для лечения рака было решено провести трансплантацию, которая заодно помогла избавиться от ВИЧ.