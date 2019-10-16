Петербургские хирурги спасли ребенка из Архангельска с дефицитом кислорода в крови

Хирурги Педиатрического университета спасли младенца из Архангельска с редкой патологией сосудов легкого. Девочка поступила в клинику в критическом состоянии — насыщенность крови кислородом у нее не поднималась выше 60%, как при удушье. Было решено провести малышке срочную эндоваскулярную операцию, которую детям в РФ выполняют только в Петербурге.

Детские хирурги Педиатрического университета провели эндоваскулярную (внутрисосудистую) операцию двухмесячной пациентке из Архангельска с редким врожденным пороком развития сосудов легких - артериовенозной мальформацией. При этом пороке нарушается ток крови через часть легкого. По поврежденным сосудам она слишком быстро проходит через легочную ткань и не успевает насыщаться кислородом, в результате чего ребенок фактически испытывает удушье. Раньше лечение заключалось в удалении большой части легкого или органа целиком, что приводило к тяжелой инвалидизации.

При поступлении в петербургскую клинику девочка находилась на высокочастотной вентиляции легких (особый жесткий режим искусственной вентиляции легких - Прим. ред.), а насыщенность крови кислородом не поднималась выше 60%. Без срочного вмешательства ребенок мог погибнуть. Как рассказали в клинике медвуза, в России рентгенэндоваскулярные операции детям (операции на кровеносных сосудах через небольшие проколы) проводят только хирурги Педиатрического университета. Чаще всего такие аномалии сосудов встречаются у детей в головном мозге, коррекция легочной мальформации у ребенка весом 2,7 кг проводилась в России впервые.

Уникальную операцию выполнили в конце февраля, её проводил заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения СПбГПМУ Михаил Комиссаров. Малышке сделали эмболизацию (искусственную закупорку сосудов — Прим. ред.) питающих артерий нижней доли правого легкого. Операция прошла успешно и ребенка быстро удалось перевести с высокочастотной вентиляции легких на традиционную, а потом и полностью прекратить ИВЛ. Девочка теперь может сама дышать и есть.

© Доктор Питер