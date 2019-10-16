Росздравнадзор проверит качество дженериков, которыми лечат детей с раком

Минздрав поручил Росздравнадзору проверить качество российских дженериков онкогематологических препаратов, которые применяются для лечения детей с диагнозом «рак». При этом фармкомпания Servier, производящая не зарегистрированный в России онкогематологический препарат «Онкаспар» (пэгаспаргаза), готова поставить 1,5 тысячи упаковок препарата.

Росздравнадзор проверит качество семи отечественных дженериков онкогематологических препаратов, используемых для лечения детей с раком. Такое поручение ведомству дал Минздрав. Эксперты должны проверить качество российских дженериков винкристина, аспарагиназы, метотрексата, карбоплатина, даунорубицина, иматиниба и антибиотика цефотаксима.

При этом французская фармкомпания Servier, которая производит не зарегистрированный в нашей стране «Онкоспар» (пэгаспаргаза), готова поставить 1,5 тысячи упаковок препарата. Об этом сообщила директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елена Максимкина.

Напомним, недавно российские онкологи сообщили, что в больницах заканчиваются запасы необходимых и эффективных препаратов для лечения рака у детей. Самая большая проблема возникла с онкаспаром и цитарабином (цитозаром), которые применяются при терапии лейкозов. Минздрав, хоть и пообещал закупить оригинальные лекарства, но добавил, что дженерики не хуже.

Как писал «Доктор Питер», в конце прошлого года и петербургские родители тяжелобольных детей писали письмо президенту Владимиру Путину с просьбой оградить детскую онкологию от импортозамещения, а их детей — от необходимости «дышать жабрами». По их словам, уже сейчас видны последствия повсеместного перехода в схемах лечения на российские аналоги - тяжелые побочные эффекты у детей, вплоть до потери зрения и паралича.

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что Минздрав рассмотрит вопрос о снятии с западных лекарств ограничений, которые сейчас мешают врачам закупать их на торгах. Также собираются утвердить перечень препаратов, которые можно будет закупать по торговым, а не международным непатентованным наименованиям (то есть по названию только активного действующего вещества).

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