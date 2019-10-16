«Коронавирусных» пациентов во Введенской больнице нет и не будет: для них освобождают койки в Боткинской

Во Введенскую больницу отныне доставляются только пациенты с ОРВИ и гриппом. Все отделения клиники по распоряжению комздрава перестали принимать пациентов по своим профилям (психосоматика, кардиология, пульмонология). Надо освобождать места в боксах Боткинской больницы для пациентов с подозрением на коронавирус.

Вчера и позавчера пациенты Введенской больницы бомбили жалобами и комздрав, и «Доктор Питер». Сообщали, что пожилых людей — основной контигент отделений кардиологии и психосоматики выписывают или перевозят в другие клиники города. А вечером 5 марта на сайте правительства Петербурга появилась информация, что именно во Введенскую больницу будут теперь госпитализировать пациентов с подозрением на инфицирование коронавирусом. Напомним, это те, кто приехал с симптомами ОРВИ из стран, в которых регистрируются массовые инфицирования, или симптомы ОРВИ появились после посещения этих стран, или они появились после контакта с инфицированным COVID-2019.

Сегодня утром Введенская больница была пустой и ни одной скорой не было на ее территории. В 11.00 прибыла одна — доставленный пациент, похоже, будет чувствовать себя в клинике королем. Как сообщили в больнице, к 13.00 доставлено три пациента.

На самом деле во Введенскую будут госпитализировать петербуржцев с гриппом и сезонными ОРВИ, как обычно в период эпидподъема. Правда, никогда еще такие меры не предпринимались при столь низком уровне заболеваемости: как сообщал Роспотребнадзор, еженедельно регистрируется всего 50-60 тысяч обратившихся в медицинские учреждения с жалобами на респираторные проявления (напомним, эпидпорог для Петербурга - более 11 тысяч заболевших ежедневно). Боткинская больница сообщала, что за 9-ю неделю года в больницу с признаками гриппа и ОРВИ были доставлены 529 петербуржцев с признаками ОРВИ. Однако главный санитарный врач петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова еще две недели назад издала распоряжение о введении ограничительных мер, вероятно, для предупреждения распространения коронавируса. По сообщению Роспотребнадзора, за последнюю неделю было выявлено 154 подозрения на COVID-2019.

Из-за этой же инфекции, по сути, оказалась переполнена Боткинская больница. Использовать новые корпуса на Пискаревском на полную мощность невозможно — все ее 12 отделений (600 койко-мест) боксированные. Боксы рассчитаны минимум на два человека. В них «заселяют» так называемых «карантинных» пациентов не по двое, как рассчитано, а по одному — поскольку начало для отсчета инкубационного периода у всех разное. Да и эпидподъем, хоть и небольшой, но есть.

- Больница рассчитана на 1147 коек, но у нас сейчас около 1200 пациентов — госпитализируем за счет развертывания дополнительных койко-мест на Миргородской улице - старой площадке. Перегруз — из-за эпидподъема гриппа. В боксы госпитализируются пациенты с ОРВИ, прибывшие из стран, в которых зарегистрировано активное распространение коронавируса. Боксы отделений на Пискаревском перепрофилируем каждый день — по обстоятельствам, пациентов с другими диагнозами переводим. Теперь пациентов с гриппом и ОРВИ можно будет госпитализировать во Введенскую больницу и на старую площадку Боткинской. В боксы будут направляться только те, кто должен быть изолирован по эпидпоказаниям. Даже хирургическое и родовспомогательное отделения мы готовы быстро перепрофилировать, если ухудшится эпидситуация, - рассказал «Доктору Питеру» начмед больницы Иван Федуняк.

Каждый год в Петербурге готовят к перепрофилированию отделений в разных больницах. Как правило, в ряду первых — больница Святого Георгия. Но, как рассказали «Доктору Питеру» в этой клинике, пока терапевтические отделения, в которые госпитализируют петербуржцев с гриппом и ОРВИ во время эпидемии, работают в обычном режиме.

© Доктор Питер