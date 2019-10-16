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Минздрав: У детей в регионах треть диагнозов "рак" ошибочны

12:54, 06.03.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Московские онкологи будут перепроверять диагнозы детей, приехавших на лечение из регионов, поскольку треть из них поставлены неверно. Такое поручение дал Минздрав.

Минздрав: У детей в регионах треть диагнозов "рак" ошибочны
Фото: pixabay

Министерство здравоохранение поручило НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачёва создать регламент, по которому диагнозы пациентов, приезжающих из других городов, будут перепроверяться. По данным ведомства, треть из них поставлены неверно, пишет РБК.

Это подтвердил и президент медучреждения Александр Румянцев. По его словам, сейчас при анализе полученных из регионов биоматериалов специалисты выявляют почти треть ошибочных заключений.

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Вопрос о финансировании перепроверки диагнозов пока не определен, его собираются рассмотреть в ближайшее время. Сейчас перевозка биоматериала в столицу и повторное исследование оплачивают родители самостоятельно или совместными усилиями центра с региональными организациями ОМС. Кроме того, планируется сертифицировать региональные лаборатории.

Рубрики: Онкология

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