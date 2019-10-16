Минздрав: У детей в регионах треть диагнозов "рак" ошибочны

Московские онкологи будут перепроверять диагнозы детей, приехавших на лечение из регионов, поскольку треть из них поставлены неверно. Такое поручение дал Минздрав.

Министерство здравоохранение поручило НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачёва создать регламент, по которому диагнозы пациентов, приезжающих из других городов, будут перепроверяться. По данным ведомства, треть из них поставлены неверно, пишет РБК.

Это подтвердил и президент медучреждения Александр Румянцев. По его словам, сейчас при анализе полученных из регионов биоматериалов специалисты выявляют почти треть ошибочных заключений.

Вопрос о финансировании перепроверки диагнозов пока не определен, его собираются рассмотреть в ближайшее время. Сейчас перевозка биоматериала в столицу и повторное исследование оплачивают родители самостоятельно или совместными усилиями центра с региональными организациями ОМС. Кроме того, планируется сертифицировать региональные лаборатории.