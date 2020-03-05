В Боткинскую больницу назначают нового главного врача

Главным врачом Городской клинической инфекционной больницы им. Боткина станет Денис Гусев. На кого он оставит Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, неизвестно.

Как стало известно «Доктору Питеру» из достоверных источников, кандидатура нового главного врача Боткинской больницы согласована на всех уровнях. Завтра он приступает к выполнению новых обязанностей. Денису Гусеву предложили возглавить клинику в сложный момент, когда она фактически выполняет функции карантинного медицинского учреждения и в то же время справляется с ростом сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Денис Гусев — профессор, д.м.н., выпускник ВМА им. Кирова 1995 года, с 2016 года — главный специалист по вопросам диагностики и лечения ВИЧ. Городской Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями он возглавляет с 2015 года.

Напомним, 19 февраля председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец уволил профессора Алексея Яковлева - главного врача Клинической инфекционной больницы им. Боткина. Как писал «Доктор Питер», с ним расторгли преждевременно «контракт по инициативе работодателя». Как пояснял сам Алексей Яковлев, причина увольнения — в недовольстве Роспотребнадзора тем, что из больницы сбежали пациентки, госпитализированные туда на карантин после возвращения из Китая. Кроме того, главный врач Боткинской больницы публично высказывал несогласие с решениями городского штаба, созданного для профилактики распространения коронавируса.

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