В России утвердили правила ввоза незарегистрированных лекарств

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила ввоза в страну незарегистрированных лекарств. Об этом он сообщил на заседании кабмина. Закон, разрешающий ввозить в страну такие лекарства, вступил в силу 1 марта.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила ввоза в страну незарегистрированных наркотических или психотропных лекарств для оказания помощи пациентам с неизлечимыми заболеваниями. Об этом он сообщил на заседании правительства.

«Сегодня я подписал постановление правительства об утверждении правил ввоза и порядка выдачи лекарственных препаратов, которые не зарегистрированы в России, чтобы уже с апреля они начали поступать тем, кому они нужны. А в случае выявления новых больных врачи теперь смогут оперативно увеличивать заявку на такие лекарства», - цитируют Мишустина РИА Новости.

Премьер-министр добавил, что в России нужно как можно скорее наладить выпуск таких лекарств. Контролировать процесс он поручил главе Минпромторга Денису Мантурову.

Напомним, 1 марта вступил в силу закон, разрешающий ввозить в страну незарегистрированные наркотические или психотропные лекарства для оказания помощи пациентам с неизлечимыми заболеваниями. В этом году планируется закупить 11 674 упаковок незарегистрированных лекарств для детей. На это из бюджета направили 22 млн рублей.

Как писал “Доктор Питер”, о необходимости разобраться с поставками незарегистрированных лекарств власти заговорили после нескольких резонансных скандалов, когда родители тяжелобольных детей чуть не отправились в тюрьму за покупку необходимых лекарств.

Ранее в страну завезли незарегистрированный противоэпилептический препарат фенобарбитал. Первая партия рассчитана на 540 детей. Первая партия фризиума поступила в Россию в конце октября 2019 года, она тоже была рассчитана на 540 детей. В декабре завезли 380 упаковок мидазолама.