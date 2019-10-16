В Россию завезли первую партию незарегистрированного фенобарбитала

Незарегистрированный в России противоэпилептический препарат фенобарбитал ввезли в страну. Первая партия рассчитана на 540 детей, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

В Россию завезли первую партию противоэпилептического препарата фенобарбитал, рассчитанную на 540 маленьких пациентов. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Речь идет о препарате шотландского производства «Торнтон-энд-Росс» — эликсир 15 мг/5 мл 500 мл. Ранее Московский эндокринный завод закупил и ввез клобазам, диазепам и мидазолам, пишет ТАСС.

Денис Мантуров напомнил, что в течение года Минпромторг и Московский эндокринный завод запустят производство диазепама и мидазолама в форме ректального и оромукозального растворов.

Напомним, с 1 марта вступил в силу закон, разрешающий ввозить в страну незарегистрированные наркотические или психотропные лекарства для оказания помощи пациентам с неизлечимыми заболеваниями. В этом году планируется закупить 11 674 упаковок незарегистрированных лекарств для детей. На это из бюджета направили 22 млн рублей.

Как писал “Доктор Питер”, о необходимости разобраться с поставками незарегистрированных лекарств власти заговорили после нескольких резонансных случаев, когда родители тяжелобольных детей чуть не отправились в тюрьму за покупку необходимых лекарств.

Минздрав выпускал памятку о том, как родители могут получить незарегистрированное лекарство. В ней говорится, что пациентов, получивших заключение федерального консилиума или врачебной комиссии, оповестить о выдаче препаратов должны местные органы здравоохранения. Лекарства обещают выдавать на три месяца. За две недели до того, как оно закончится, пациент или представитель должен снова обращаться к врачу. Если заключения врачебной комиссии нет, то за ним нужно обращаться в поликлинику или другую медорганизацию. Если ребенок лечился в федеральном центре, заключение выдадут там.