В частных клиниках будут вести дневник наблюдения за пожилыми пациентами

Министерство здравоохранения разработало образец дневника наблюдения за пожилыми пациентами. Вести его будут частные клиники, которые вошли в пилотный проект по оказанию медпомощи пациентам старше 65 лет на дому коммерческими организациями.

Минздрав представил форму дневника наблюдения за пожилыми пациентами. Он предназначен для коммерческих медучреждений, которые будут участвовать в пилотном проекте по оказанию медицинской помощи пациентам старше 65 лет. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как писал “Доктор Питер”, в 2020 году в некоторых регионах России заработает проект по оказанию медицинской помощи пожилым на дому частными клиниками. Специалисты будут выполнять назначения врача медучреждения, проводить исследования, следить за состоянием здоровья, а также помогать получать необходимые препараты. Сообщалось, что на реализацию эксперимента из бюджета выделят 1,9 млрд рублей. Причем, это не вся сумма, а лишь дополнение к средствам, которые будут направляться на развитие системы долговременного ухода в рамках национального проекта «Демография».

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В дневнике, который Минздрав разработал для частных клиник, будут вноситься персональные данные пациента, назначенные ему препараты, выполненные медицинские процедуры. Дневник будет основным учетным документом по оказанию медико-социальной помощи.

Заполнять его нужно будет при каждом визите врача. Вести можно и в бумажном, и в электронном виде. Отмечается, что врач должен заполнять дневник подробно, не сокращая слова и названия лекарств.

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