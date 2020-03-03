В России будут выпускать лекарства без патентов при эпидемиях и ЧС

В России будут выпускать лекарства без патентов при эпидемиях и ЧС16:43, 03.03.2020 / Верcия для печати / 2 комментария
Правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий производить и экспортировать лекарства в страны - члены ВТО без согласия обладателей патентов.
В России могут разрешить создавать препараты для их экспорта без согласия патентообладателя. Соответствующий законопроект кабмин внёс на рассмотрение в Госдуму.
Поправки предлагается внести в Гражданский кодекс. Если их примут, в случае эпидемий или ЧС российское правительство сможет принимать решение о принудительном использовании патентов для производства лекарств, предназначенных к экспорту в другие государства, где они необходимы.
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При этом обладатель патента должен быть уведомлен о создании лекарства и размере партии дженерика в “кратчайшие сроки”, также ему полагается компенсация, сумма в документе не уточняется.
Напомним, в 2017 году ФАС разработала законопроект о принудительном лицензировании лекарств. Он дает право правительству принимать решение о копировании «изобретения, полезной модели или промышленного образца» без разрешения патентообладателя. Решение о принудительном лицензировании будет приниматься в случае возникновения угрозы жизни и здоровью граждан страны, то есть для выпуска жизненно важных препаратов в России.
2 комментария Оставить комментарий
Воровство подняли на законодательный уровень! Сильно...
Ну, если на то пошло, и решили выпускать без лицензий лекарства ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИЙ И ЧС, то логично во время этих самых эпидемий и ЧС раздавать эти лекарства нуждающимся БЕСПЛАТНО. Или, как обычно, кто-то свои потные ручонки будет на этом греть?