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В России будут выпускать лекарства без патентов при эпидемиях и ЧС

16:43, 03.03.2020 / Верcия для печати / 2 комментария

Правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий производить и экспортировать лекарства в страны - члены ВТО без согласия обладателей патентов.

В России могут разрешить создавать препараты для их экспорта без согласия патентообладателя. Соответствующий законопроект кабмин внёс на рассмотрение в Госдуму.

Поправки предлагается внести в Гражданский кодекс. Если их примут, в случае эпидемий или ЧС российское правительство сможет принимать решение о принудительном использовании патентов для производства лекарств, предназначенных к экспорту в другие государства, где они необходимы.

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При этом обладатель патента должен быть уведомлен о создании лекарства и размере партии дженерика в “кратчайшие сроки”, также ему полагается компенсация, сумма в документе не уточняется. 

Напомним, в 2017 году ФАС разработала законопроект о принудительном лицензировании лекарств. Он дает право правительству принимать решение о копировании «изобретения, полезной модели или промышленного образца» без разрешения патентообладателя. Решение о принудительном лицензировании будет приниматься в случае возникновения угрозы жизни и здоровью граждан страны, то есть для выпуска жизненно важных препаратов в России. 

Рубрики: Медицинская власть, Фармакология

2 комментария Оставить комментарий

Воровство подняли на законодательный уровень! Сильно...

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Ну, если на то пошло, и решили выпускать без лицензий лекарства ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИЙ И ЧС, то логично во время этих самых эпидемий и ЧС раздавать эти лекарства нуждающимся БЕСПЛАТНО. Или, как обычно, кто-то свои потные ручонки будет на этом греть?

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