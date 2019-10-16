Следственный комитет: В 2019 году до суда дошло более 300 дел о врачебных ошибках

В 2019 году Следственный комитет направил в суд 332 уголовных дела о врачебных ошибках, что на 10% больше, чем два года назад. Такие данные привел председатель СК Александр Бастрыкин.

В 2019 году в органы Следственного комитета поступило 6,5 тысяч сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медпомощи. Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин. Было возбуждено 2,1 тысячи уголовных дел.

В прошлом году до суда дошло 332 уголовных дел, что на 10% больше, чем в 2018 году. “За 2019 год в отношении медиков было возбуждено 2 168 уголовных дел. В суд направлено 332 уголовных дела в отношении 366 обвиняемых медицинских работников”, - цитируют Александра Бастрыкина РИА Новости.

Как писал “Доктор Питер”, в 2019 году сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу возбудили 17 уголовных дел в отношении медицинских работников по фактам совершения врачебных преступлений. Это на 4 меньше, чем в 2018 году. Расследование еще 22 ранее возбужденных дел завершили. Из них 7 направили в суд (в 2018 году до суда "дошли" 11 дел), а 15 - были прекращены.