Петербургские врачи вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России»

В Москве стартовал полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» – по специализации «Здравоохранение». В нем будут участвовать и петербургские медики.

В Москве обявили участников полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России 2020» в рамках проекта «Россия – страна возможностей» по специализации «Здравоохранение». Всего на конкурс поступило 9 745 заявок из всех регионов по разным отраслям. В полуфинал конкурса вышли 237 специалистов со всей страны.

Среди них петербургские медики: Геннадий Иванов, заведующий отделением, эндоскопист эндоскопического отделения Детской городской клинической больницы №5 им. Филатова; Леонид Ребенок, заведующий кардиореанимацией Городской больницы № 15; Евгений Попов, главный врач Городского консультативно-диагностического центр №1; Андрей Иванов, врио начальника кафедры клинической биохимии и лабораторной диагностики ВМА, главный специалист по клинической лабораторной диагностике комздрава; Дмитрий Ильин, заместитель руководителя Центра роботической хирургии, врач-уролог, онколог Мариинской больницы и Виктор Поспелов, радиолог отделения радионуклидной диагностики Городской клинической больницы №31.

В ходе конкурса эксперты отберут самых перспективных медиков и сформируют состав государственного кадрового резерва для разных должностей.

В числе наставников - министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава ФМБА Вероника Скворцова, главный специалист по скорой медицинской помощи Сергей Багненко, главный кардиохирург Лео Бокерия, главный онколог Андрей Каприн, главный трансплантолог Сергей Готье, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, замминистра здравоохранения Олег Салагай, генеральный директор НМИЦ им. Алмазова Евгений Шляхто и другие.

© Доктор Питер