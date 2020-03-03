Роскачество нашло в губной помаде опасные металлы

Эксперты проверили качество популярных помад стоимостью от 182 до 2 737 рублей. Как выяснили в Роскачестве, в некоторых образцах были опасные металлы - никель и кадмий.

Специалисты Роскачества изучили состав популярных брендов губной помады. В продукции не нашли общих и летучих фенолов (ядовитые пары, вызывающие при попадании на кожу ожоги), летучих нитрозаминов (используются для сохранения влаги в помаде), бензойную кислоту (консервант) и диоксид серы (краситель, стабилизатор консистенции). Как правило, именно эти вещества в больших концентрациях могут навредить.

В проверенных помадах не превышено содержание тяжелых металлов: свинца, цинка, мышьяка и ртути. При этом эксперты нашли большое количество меди и железа, но это не запрещено законом.

Также законодательно в помаде не нормируется количество таких металлов, как кадмий и никель. Однако, согласно техническому регламенту, в сырье для производства декоративной косметики их быть не должно. Никель нашли в помаде Art-Visage, Chanel, Oriflame и Pupa, а кадмий – в Avon, Chanel, Clinique, Divage и Lancome.

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“В основном никель и кадмий могут попадать в помаду из красителей, разрешенных к использованию. Законодательно в России их наличие в составе помады не нормируется, а в собственных технических условиях производитель может не указывать контроль за содержанием кадмия и никеля. Эти металлы относятся к группе сенсибилизаторов. То есть при определенных, очень больших концентрациях может возникнуть накопительный эффект, который, в свою очередь, может привести к аллергии. Однако, повторюсь, концентрации должны быть действительно огромными, - рассказала Яна Петинати, гендиректор «НПЦ «КосмоПродТест».

Эксперты также рассказали, сколько помады женщина может “съесть” за всю жизнь. "Масса губной помады – 4–4,5 г. Пользуется женщина одним стиком помады примерно 2–3 месяца. Сколько помад женщина купит за год? Примерно 4–6 штук. Шесть стиков по 4 г – 24 г за год. Красится женщина примерно с 15 до 60 лет – это 45 лет. То есть 24 г в год за 45 лет – это 1 кг 80 г помады", - рассказала начальник лаборатории «Гамма Косметик» Татьяна Хромова.

По словам специалистов, хоть в организм попадает немного помады, риск для здоровья все равно есть. Именно поэтому они советуют покупать только качественную продукцию.

© Доктор Питер