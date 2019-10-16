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В России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных препаратов

11:49, 02.03.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

С 1 марта в России вступил в силу закон, разрешающий ввозить незарегистрированные препараты, в составе которых есть наркотические или психотропные вещества. Он будет действовать в течение трех лет.

В России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных препаратов

Закон, разрешающий ввозить в страну незарегистрированные наркотические или психотропные лекарства, вступил в силу с 1 марта. Речь идет о поправках в ФЗ «Об обращении лекарств», которые Владимир Путин утвердил в декабре прошлого года.

Препараты будут ввозить для оказания помощи пациентам с неизлечимыми заболеваниями, но только по решению врачебных комиссий медицинских организаций. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Теперь российские пациенты смогут получить диазепам, мидазолам, клобазам, лоразепам и фенобарбитал. В Минздраве считают, что нововведения помогут «значительно повысить качество жизни» россиян с неизлечимыми заболеваниями.

Как сообщается на сайте ведомства, в этом году планируется закупить 11 674 упаковок незарегистрированных лекарств для детей. На это из бюджета направили 22 млн рублей. Поставлять препараты будет Московский эндокринный завод.

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Также предполагается, что в ближайшие три года в России наладят выпуск таких препаратов. Кроме того, в скором будущем будет зарегистрирован фризиум. 

Напомним, о необходимости разобраться с поставками незарегистрированных лекарств власти заговорили после нескольких резонансных случаев, когда родители тяжелобольных детей чуть не отправились в тюрьму за покупку необходимых лекарств. 

Первая партия фризиума поступила в Россию в конце октября 2019 года. Она была рассчитана на 540 детей. В декабре завезли 380 упаковок мидазолама, который применяется в том числе для лечения эпилептического синдрома у детей.

© Доктор Питер

Рубрики: Фармакология

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