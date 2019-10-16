Петербургские ученые создают эффективную вакцину от коронавируса

Отечественную вакцину от коронавируса создадут уже в третьем квартале 2020 года. Об этом сообщили в Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА. В течение нескольких месяцев действие вакцины будут проверять на мышах.

В Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции. По словам специалистов, прототип будет создан в третьем квартале 2020 года. В течение нескольких месяцев ее действие будут проверять на мышах, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в НИИ.

По словам эксперта, COVID-2019 практически не мутирует, значит, через несколько месяцев вакцина все еще будет эффективной.

“Китайский коронавирус очень стабилен, безусловно, небольшие мутации есть, но это не грипп, который моментально меняется, это достаточно консервативный вирус, поэтому нет даже таких опасений, что вакцины, которые сейчас пошли в разработку, станут неактуальными”, - рассказал специалист.

Согласно последним данным, коронавирус выявили почти у 90 тысяч человек по всему миру, 3044 пациента умерли.

Напомним, впервые вспышка нового типа коронавируса произошла в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Вместе с туристами вирус быстро распространился по миру. Наиболее напряженная обстановка зафиксирована в Южной Корее (4212 заболевших), Италии (1694) и Иране (978).

В Петербурге пока нет ни одного подтвержденного случая инфицирования. Как писал "Доктор Питер", на 25 февраля под наблюдением врачей находились 18 пациентов, из них один - ребенок.