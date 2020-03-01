Медики назвали вечерние закуски, которые помогут улучшить сон

Медики назвали вечерние закуски, которые помогут улучшить сон13:00, 01.03.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
Известно, что полуночные хождения к холодильнику и еда на ночь – вредные для здоровья привычки. Однако, если вы очень голодны, немного перекусить все же не помешает. Специалисты назвали несколько вариантов таких поздних закусок, которые помогут не только утолить голод, но и улучшить качество сна.
Несмотря на то, что медики не рекомендуют есть перед сном, некоторые исследования показывают, что при большом голоде все-таки можно устроить себе небольшой перекус – богатый питательными веществами, но не превышающий 200 калорий, пишет портал Health.news. Специалисты назвали несколько вариантов подходящих для поздней трапезы закусок.
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Так, для позднего перекуса подойдет салат с кусочком лосося и листовыми зелеными овощами. Лосось богат омега-3 жирными кислотами и витамином D, которые, кроме всего прочего, хорошо влияют на сон.
Еще одной полезной закуской может стать вишневый тарт с семенами чиа – в семенах есть аминокислота триптофан, способствующая выработке в организме «гормона сна» мелатонина, а в вишне мелатонин.
Подойдет для позднего перекуса хумус (закуска из нута), богатый триптофаном и фолиевой кислотой. Его хорошо намазывать на кусочки свежего сладкого перца или огурца. Также в списке полезных - банановое пюре с тыквенными семечками и салат с половинкой авокадо и вареным яйцом. Хорошо повлияет на сон киви с кусочками фисташек (лидера среди орехов по мелатонину).
© Доктор Питер
1 комментарий Оставить комментарий
А аутентичные русские продукты бывают у этих диетологов ???? Даже лосось дефицит,что немцу хорошо то русскому смерть .....ну не смерть так пользы никакой нам ни сладкий перец ни киви ни лимон ни лайм не принесут пользу. Нам нужны смородина ,клюква,брусника ...а вы говорите- чиа,бананы ,авакадо ,хумус