Медики назвали вечерние закуски, которые помогут улучшить сон

Известно, что полуночные хождения к холодильнику и еда на ночь – вредные для здоровья привычки. Однако, если вы очень голодны, немного перекусить все же не помешает. Специалисты назвали несколько вариантов таких поздних закусок, которые помогут не только утолить голод, но и улучшить качество сна.

Несмотря на то, что медики не рекомендуют есть перед сном, некоторые исследования показывают, что при большом голоде все-таки можно устроить себе небольшой перекус – богатый питательными веществами, но не превышающий 200 калорий, пишет портал Health.news. Специалисты назвали несколько вариантов подходящих для поздней трапезы закусок.

Так, для позднего перекуса подойдет салат с кусочком лосося и листовыми зелеными овощами. Лосось богат омега-3 жирными кислотами и витамином D, которые, кроме всего прочего, хорошо влияют на сон.

Еще одной полезной закуской может стать вишневый тарт с семенами чиа – в семенах есть аминокислота триптофан, способствующая выработке в организме «гормона сна» мелатонина, а в вишне мелатонин.

Подойдет для позднего перекуса хумус (закуска из нута), богатый триптофаном и фолиевой кислотой. Его хорошо намазывать на кусочки свежего сладкого перца или огурца. Также в списке полезных - банановое пюре с тыквенными семечками и салат с половинкой авокадо и вареным яйцом. Хорошо повлияет на сон киви с кусочками фисташек (лидера среди орехов по мелатонину).

© Доктор Питер