В России тестируют два препарата для лечения редких болезней

В России проводятся клинические испытания двух препаратов для лечения редких болезней - наследственного ангионевротического отека и синдрома Хантера. В этом году начнутся испытания еще одного лекарства - для пациентов со спинальной мышечной атрофией. Об этом в День редких (орфанных) заболеваний сообщили в Минздраве.

Российские фармпроизводители проводятся клинические испытания препаратов для лечения наследственного ангионевротического отека и мукополисахаридоза типа II (синдрома Хантера).

- Оба препарата показали высокую безопасность и эффективность в доклинических испытаниях на животных, - сообщают в Минздраве.

В этом году планируется также начать доклинические испытания российского геннотерапевтического препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).

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Редкими считаются заболевания, которые встречаются менее чем у 10 на 100 тысяч человек. Большинство таких заболеваний генетические, чаще страдают ими дети. Из-за низкой распространенности лекарства для лечения орфанных болезней, как правило, очень дорогостоящие – стоимостью до 100 млн рублей на одного пациента в год. Препараты для лечения 12 наиболее высокозатратных заболеваний (ВЗН) закупаются централизованно, за счет федерального бюджета. В прошлом году на это было выделено 55,7 млрд рублей. В 2020 году в перечень ВЗН были добавлены еще 2 заболевания: апластическая анемия неуточненная и наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а сумма выделенных из бюджета средств увеличилась до 61,8 млрд. Кроме лекарств, закупаемых по программе «12 нозологий», пациенты с редкими заболеваниями могут рассчитывать на бесплатное лечение препаратами по программе «Перечень-24» - они закупаются за счет региональных бюджетов.

Справка

Последний день февраля объявлен Европейской организацией по редким заболеваниям Днем редких заболеваний.

© Доктор Питер