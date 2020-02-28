Россиянин, заразивший школьницу ВИЧ, отправится в тюрьму

На протяжении нескольких месяцев 21-летний сахалинец занимался незащищенным сексом со школьницей, скрывая, что у него ВИЧ. В результате вирус обнаружили и у девочки. За это мужчина отправится в тюрьму на два года.

Мужчина, заразивший 16-летнюю девочку вирусом иммунодефицита, отправится в колонию на два года. Такое решение принял суд Сахалинской области.

Как сообщается на сайте местного управления Следственного комитета, 21-летний молодой человек знал, что у него ВИЧ, но не сообщил об этом своей 16-летней подруге. С апреля по июль прошлого года он занимался незащищенным сексом с девушкой. В результате у нее тоже обнаружили ВИЧ.

Читайте также: Как проверить сексуальное здоровье партнера и не испортить отношения

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 122 УК России («Заражение ВИЧ»). Его приговорили к двум года колонии общего режима, приговор в силу пока не вступил.

Как писал "Доктор Питер", министерство здравоохранения Ростовской области решило рассказывать подросткам о жизни с ВИЧ в одном из самых популярных приложений - TikTok. Это сервис, где все желающие снимают короткие видео. В нем зарегистрировано около 500 млн человек со всего мира, почти половина из них - пользователи в возрасте от 16 до 24 лет. Ведомство объявило тендер на создание и ведение блога в TikTok о жизни человека с положительным ВИЧ-статусом.

© Доктор Питер